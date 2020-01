Ini 5 Lagu Korea yang Cocok Didengar Bertama Perpisahan, Cocok untuk Kamu yang Lagi Putus Cinta

Putus Dengan Pasangan, Lima Lagu Korea yang Cocok Didengar Bertama Perpisahan

BANGKAPOS.COM -- Menyakitkan bila seseorang yang disayang atau dicintai tiba-tiba memutuskan hubungan.

Apalagi menurutmu jalinan kasih selama ini berjalan dengan normal tanpa hambatan, tetapi dia malah meminta hubungan berakhir.

Begitulah sebuah hubungan, ada pasang surutnya, kadang bahagia dan lawannya kadang dititik terrendah sekalipun, sampai akhirnya perpisahan.

Semua ada ceritanya, tidak perlu sedih mendalam, lebih baik menjalankan hidup dan menatanya untuk lebih baik.

Jika anda masih galau dengan hubungan sama si dia, berikut bangkapos.com rekomdasikan lagu Korea, bertema kisah cinta yang mungkin mewakili perasaanmu seperti dilansir dari allkpop.com.

1. T-ARA (The Reason we broke up)

Lagu ini adalah tentang hubungan yang menjadi dingin dari waktu ke waktu, meskipun mereka saling mencintai, mereka tidak dapat melihat satu sama lain lagi karena itu menyakitkan.

Jadi mereka memutuskan untuk putus dengan senyum dan menghapus semua kenangan itu.

Berikut cuplikan liriknya;