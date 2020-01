Mbah Mijan Mengaku Ngefans Nikita Mirzani, Ingatkan Jangan Terus Nyiyir Bisa Datang Kesialan

BANGKAPOS.COM --Paranormal Mbah Mijan, blak-blakan soal penerawangannya soal Nikita Mirzani.

Sebelum memberikan penerawangannya, Mbah Mijan mengaku sangat mengidolakan sosok Nikita Mirzani, artis yang dijuluki ratu nyinyir.

Meskipun saat ini Nikita Mirzani terlibat perseteruan dengan Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty.

Bahkan, kasus perseteruan Nikita Mirzani, Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty pun semakin melebar.

Baru-baru ini, Nyai, panggilan karib Nikita Mirzani menyebutkan ada 3 artis yang rezekinya dimatikan oleh Andhika Pratama.

Melihat perseteruan tersebut, paranormal Mbah Mijan mengungkapkan hasil penerawangannya.

Hal tersebut terlihat dari laman Youtube Official iNews yang berjudul "Mbak You dan Mbah Mijan Bongkar di Balik Nikita Mirzani Suka 'Nyinyir' Part 04 - Call Me Mel 20/01".

Awalnya, Mbah Mijan blak-blakan mengungkapkan bahwa dirinya ini sangat nge-fans dengan Nikita Mirzani.

"Nikita Mirzani itu idola saya," akui Mbah Mijan

"Masa sih? yakin?" goda Melaney Ricardo.