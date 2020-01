BTS Tur Dunia Bertajuk Map Of The Soul Tour, Seoul Lokasi Pertama April 2020

bts gaya the beatles

BTS Umumkan Tur Dunia Bertajuk Map Of The Soul Tour

BANGKAPOS.COM -- Baru-baru ini Big Hit Entertaimen mengumumkan tur dunia anak asuhnya, BTS.

Melalui akun resmi twitter mereka @BigHitEnt, Big Hit membagikan poster bertuliskan kota, lokasi hingga jadwal tur yang akan disambangi BTS.

Ada dua poster yang dibagikan mereka, pertama mencakup 37 pertunjukan di 17 kota di seluruh dunia.

Tur dimulai di Stadion Olimpiade di Seoul pada 11 April, kemudian akan berlanjut ke stadion Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Inggris, Jerman hingga Spanyol.

Pada poster kedua Big Hit, mengumumkan tur di Soul yang berlokasi di Olimpic Stadium

Untuk konser pada 13 dan 14 Juni, dimasukkan dalam poster tanpa lokasi, hal tersebut guna meningkatkan antisipasi di mana mereka akan diadakan.

Seorang sumber dari Big Hit Entertainment membagikan, setelah menyelesaikan tur tahun lalu, mereka bersiap tur barunya, jadwal dan lokasi telah tersedia, sebagian diungkapkan terpisah.

“Setelah berhasil menyelesaikan tur 'Love Yourself' mereka tahun lalu, BTS akan memulai 'Map of the Soul Tour' mereka yang baru. Kami hanya mengungkapkan tanggal dan lokasi yang telah dikonfirmasi, dan tanggal serta lokasi lainnya yang dikonfirmasi di lain waktu akan diungkapkan secara terpisah," ungkap sumber tersebut seperti dilansir soompi.com

BTS baru-baru ini juga telah merilis MV mereka bertajuk 'black Swan', rencananya mereka akan merilis dua lagu baru dalam waktu dekat.

Mereka juga diprediksia akna memperkenalkan kedua lagu tersebut dalam turnya. (Bangkapos.com/Nordin)