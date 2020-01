Jennifer Puji Faisal Harris, Sarita Berharap Segera Miliki Suami Baru

BANGKAPOS.COM - Jennifer Dunn sering membagikan kebersamaannya dengan sang suami, Faisal Harris, di Instagramnya.

Ia yang sekarang berhijab, mengungkap bahwa terus berusaha menjadi pribadi yang baik.

"Still in the process of improving my self,

because perfection belongs only to Allah :)," tulisnya pada Sabtu (18/1/2020).

Jedun juga sebelumnya menyebut suaminya adalah sosok pria yang adil dan bertanggung jawab.

"you are a fair & responsible husband," tulis Jedun di keterangan videonya yang diunggah Senin (13/1/2020).

Jennifer Dunn dan Faisal Harris (Instagram Jennifer Dunn)

Saat mengunggah potret berlibur bersama keluarga suami, Jennifer Dunn pun menyinggung soal keakraban dengan keluarga suaminya.

"If you want to be loved by your husband & husband's family,

be a good wife. This is real family

(Jika Anda ingin dicintai oleh suami & keluarga suami Anda,