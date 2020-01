Kirim Ucapan Tahun Baru Imlek 2571 Dalam Bahasa Mandarin dan Inggris ke Orang Tercinta

BANGKAPOS.COM - Imlek 2020 tinggal 3 hari lagi.

Warga Tionghoa akan merayakan Tahun Baru Imlek 2571 pada Sabtu 25 Januari 2020.

Dalam kalendar China, tahun 2020 merupakan Tahun Tikus Logam.

Tentu saja perayaan Imlek selain silaturahmi dari rumah ke rumah, juga bisa disampaikan melalui ucapan dan doa.

Ada banyak ucapan selamat tahun baru Imlek yang bisa kamu kirim via WhatsApp, Instagram, Facebook dan media lainnnya.

Ucapan yang dirikimkan biasanya berisi doa, harapan hingga resolusi untuk tahun selanjutnya.

Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2571 Berbahasa Inggris

1. Happy Chinese New Year. May all your wishes come true.

(Selamat tahun baru Imlek. Semoga semua harapan Anda menjadi kenyataan)

2. Happy Chinese New Year. May you be happy and prosperous