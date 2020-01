Nominasi Korean Music Award 2020 Telah Diumumkan : BTS Panen

BANGKAPOS.COM - Bagi Anda penggemar K-Pop, Korean Music Awards kembali akan digelar di Guro Arts Valley Theater, Seoul, pada 27 Februari 2020.

Artis-artis dan karya musik yang masuk di 22 kategori diumumkan pada Rabu (22/1/2020).

Dilansir dari Kompas.com, ajang penghargaan itu lebih berfokus pada karya musik ketimbang pada artisnya.

Capaian secara musikal juga lebih diperhitungkan dibandingkan penjualan secara komersial.

Dalam ajang ke-17 ini, BTS sudah mengamankan tiga posisi nominasi. Sedangkan girl group ITZY masuk dalam nominasi Rookie of The Year.

Berikut beberapa daftar nominasinya.

Album of the year:

C Jamm – 'Keung'

Lim Kim – 'GENERASIAN'

The Black Skirts – 'THIRSTY'

Baek Yerin – 'Our Love is Great'

Janna – 'Legend'

Song of the year:

AKMU – 'How Can I Love the Heartbreak, You’re the One I Love'

Lim Kim – 'SAL-KI'

BTS – 'Boy With Luv'

Baek Yerin – 'Maybe It’s Not Our Fault'

Jannabi – 'For Lovers Who Hesitate'