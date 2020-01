Bikin Iri, Ariana Unggah Foto Bareng BTS: Lihat Siapa yang Saya Masuki Saat Latihan

Unggah Foto Bersama BTS di Instagram, Ariana: look Who I Bumped Into At Rehearsal

BANGKAPOS.COM -- Penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat, Ariana Grande, baru-baru ini memposting foto bersama group vokal Korea Selatan, BTS, di akun Intagram pribadinya @arianagrande.

Foto terbaru berlatar hitam putih tersebut melihatkan mereka sangat akrab, dengan duduk bersama mengenakan pakaian santai.

Terlihat mereka sedang melakukan sesuatu, tampak dari keterangan yang di tulis Ariana dalam keterangan foto tersebut.

"look who i bumped into at rehearsal," tulis Ariana, seperti dikutip bangkapos.com, Kamis (23/1/2020)

Menurut Variety, Ariana Grande dan BTS bergabung dengan rapper Amerika Lil Nas X, mereka akan tampil di Grammy Awards 2020 pada 26 Januari.

Puncak Grammy Award 2020 Tanggal 26 Januari

Dilansir dari websaite resminya, grammy.com, Grammy Week 2020 atau 62th Grammy Awards akan dilaksanakan di

Los Angeles pada Minggu, 26 Januari 2020 dan akan disiarkan langsung di CBS pada pukul 20:00 ET waktu setempat.

Pada tahun ini ada 84 kategori dari masing-masing nominasi di grammy award ke 62, di antaranya adalah rekaman terbaik yang dirilis antara 1 Oktober 2018 dan 31 Agustus 2019.