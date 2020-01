Sambut Imlek, Novotel Hotel & Convention Centre Pangkalpinang Gelar Chinese Food Festival

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Menjelang Imlek yang tinggal beberapa hari lagi, Novotel Hotel & Convention Centre Pangkalpinang menggelar Chinese Food Festival.

Chinese Festival Food ini merupakan satu di antara promo yang diadakan untuk menyambut hari imlek.

Promo ini akan diselenggarakan selama dua hari yaitu, 24 dan 25 Januari, dan dimulai pukul 19.00 WIB.

Dengan konsep All you can eat, Chinese Food Festival ini menyediakan berbagai menu khas Imlek dan halal.

Adapun menu yang disediakan, diantaranya Yee Sang Salad, Kwetiau Siram, Noodle Station, Asparagus Crab Soup, Peking Duck, Singapore Noodle, Assorted Fried Dimsum.

Kemudian ada juga Assorted Lunar Pizza and Pasta, Seafood Xo Fried Rice, Sup Ayam Ginseng, Es Longan Tofu, Nian Gao, Deep Freid Hongkong Chicken and Fresh Fruit Platers dan masih banyak lagi lainnya.

Untuk menikmati menu tersebut, anda cukup membayar Rp 200 ribu nett/orang dan untuk paket bertiga seharga Rp 500 ribu.

Selain itu, tersedia paket room package yaitu kamar dan sudah termasuk dinner di Chinese Food Festival dan breakfast untuk dua orang hanya Rp 960 ribu.

"Dengan paket lengkap tersebut, tentu harganya lebih hemat," kata Sri Sufarni selaku Director of Sales Novotel Bangka, kepada bangkapos, 23/1/2020. (Bangkapos.com/Sela Agustika)