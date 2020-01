FOTO Beda Hunian Nia Ramadhani Sebelum Dinikahi Ardi Bakrie, Dulu Tinggal di Rumah Sederhana

BANGKAPOS.COM - Hidup Nia Ramadhani berubah sejak menikah dengan Ardi Bakrie.

Bukan rahasia lagi jika Nia Ramadhani kini hidup makmur karena dinikahi konglomerat.

Setelah menjadi istri Ardi Bakrie, Nia Ramadhani seakan tak bisa lepas dari image 'wanita mahal'.

Tak hanya item fashion branded, Nia Ramadhani juga tinggal di hunian mewah dan luas.

Namun siapa sangka jika kondisi itu kontras dengan kehidupan Nia saat masih merintis karir.

Rupanya Nia sempat tinggal di rumah sederhana yang jauh dari kesan mewah.

Diberitakan Grid.ID yang mengutip dari tayangan Seleb Expose yang diunggah di kanal Youtube TRANS7 Travel Living Adventure pada Minggu (19/1/2020) lalu, rumah lawas Nia berada di komplek perumahaan warga yang padat penduduk.

Diketahui rumah ini memiliki kenangan di mana, saat Nia merintis kariernya pada 2005 silam.

Di garasi rumahnya terparkir mobil sedan sederhana, dan jauh dari kesan mewah.

Rumah lama Nia Ramadhani (Youtube TRANS7 Travel Living Adventure)

Masuk ke dalam rumah, ada ruang tamu kecil, yang sudah diisi dengan sofa.

Pada bagian dinding, ada lukisan yang menghiasi dinding yang dicat warna kuning itu.

Rumah lawas Nia (Youtube TRANS7 Travel Living Adventure)

Masuk ke ruang televisi, dilengkapi dengan televisi tabung dan juga sofa bergaris merah.

Ruang keluarga rumah Nia Ramadhani (Youtube TRANS7 Travel Living Adventure)

Di ruang keluarga terdapat komputer tabung, dan di tempat ini Nia kerap membalas surat dari penggemarnya.

Berbanding terbalik dengan kala itu, kehidupan Nia terbilang jauh berbeda.

Sejak menikah dengan Ardi Bakrie, Nia tinggal di sebuah rumah megah yang didiami oleh suami beserta mertuanya.

Meski tinggal bersama, Nia dan mertuanya tetap tinggal di dua rumah yang berbeda namun masih satu halaman.

Asisten rumah tangga di dalam rumah megah tersebut jumlahnya bahkan lebih dari anggota keluarga yang mendiaminya.

Rumah mewah Nia Ramadhani (Youtube TRANS TV Official)

Bahkan, Nia Ramadhani memiliki ranjang super lebar dan mewah di kamar tidurnya.

Melansir dari kanal YouTube Jessica Iskandar (5/12/2019), terdapat ranjang selebar 5 meter di kamar tidur Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie.

Nia Ramadhani pun mengungkapkan bahwa jika kedua anak laki-lakinya sudah besar, maka mereka akan tidur berlima bareng.

"Jadi pada saat tidurnya udah bener, mereka bakal pindah,"

"Jadi nantinya bakal berlima," ungkap Nia Ramadhani

Namun karena ukuran ranjangnya besar, maka hal yang paling boros itu adalah masalah seprai untuk kasur, bantal.

"Seprai kan Rp 12 juta dikali 2, Rp 22 juta, " ujar Jedar.

"Itung sendiri berapa modalnya berapa untuk membuat 5 bantal, ukuran tempat tidur luas 10 meter persegi," seloroh Jessica Iskandar.

"Berapa duit sih harganya? Ranjang 5 meter Nia ratusan juta?" tanya Jedar lagi penasaran

"Aduh, aku lupa, soalnya udah 10 tahun yang lalu," jawab Nia Ramadhani.

(TRIBUNSTYLE.COM)

TRIBUNSTYLE.COM - Sosok Nia Ramadhani kini tak hanya dikenal sebagai artis tetapi juga sosialita sekaligus istri pengusaha kaya raya, Ardi Bakrie.

Menikah dengan Ardi Bakrie pada 1 April 2010 silam, Nia Ramadhani kini menjadi ibu dari tiga orang anak.

Anak pertama Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie diberi nama Mikhayla Zalindra Bakrie, sedangkan anak kedua dan ketiganya adalah Mainaka Zanatti Bakrie dan Magika Zalardi Bakrie.

Hidup bergelimang harta, nyatanya Nia Ramadhani tak melulu membiasakan ketiga anaknya untuk hidup dalam kemewahan.

Sahabat Rezky Aditya ini juga tak lupa untuk menanamkan nilai berbagi kepada anak-anaknya.

Hal ini terungkap dalam tayangan Ngopi Dara yang diunggah kanal Youtube TRANS TV Official, Rabu 8 Januari 2020.

Dalam episode Ngopi Dara itu Jessica Iskandar bertanya tentang perayaan ulang tahun anak kedua Nia Ramadhani yaitu Mainaka.

Nia Ramadhani ternyata tidak merayakan ulang tahun Mainaka dengan pesta yang meriah.

Ulang tahun Mainaka yang berlangsung pada Minggu 17 November 2019 dirayakan dengan sederhana di sebuah panti asuhan.

"Aku lihat kamu habis rayain ulang tahunnya Naka, itu di sekolah? Itu gimana ceritanya?" tanya Jessica Iskandar.

"Enggak, sebenarnya ngerayain ulang tahun Naka itu bukan di sekolah, kemaren tuh aku abis dari yayasan.

Terus itu tu aku cuman ke yayasan aja gitu, jadi rayain sama anak-anak yatim piatu.

Bukan rayain sih ya sebenarnya, syukuran ya," jelas Nia.

Ulang tahun Mainaka dirayakan di panti asuhan (Youtube TRANS TV Official)

Lalu Nia menjelaskan alasan mengapa ia memilih merayakan ulang tahun Mainaka bersama anak-anak panti asuhan.

Ternyata keputusan Nia ini karena sebelumnya ia melihat reaksi anak sulungnya saat menghadiri perayaan ulang tahun sang asisten, Theresa Wienathan yang diadakan di sebuah panti sosial.

Saat itu menurut Nia ternyata Mikhayla bisa merasa lebih bersyukur dengan hidupnya sendiri.

Akhirnya Nia memutuskan untuk tidak melulu memanjakan anaknya dengan pesta ulang tahun yang meriah, melainkan dengan acara sederhana untuk berbagi dengan sesama.

"Jadi dari situ aku pikir ni kayaknya anak-anak harus sering diajak kayak gini," ungkap Nia.

"Berarti Naka kemarin pertama kali ulang tahun di panti asuhan?" tanya Jedar.

"Iya di panti asuhan," jawab Nia.

Nia Ramadhani dan Mainaka (Instagram @ramadhaniabakrie)

Hal yang tidak terduga pun diungkapkan oleh Nia.

Nia baru menyadari bahwa anak keduanya itu mudah terharu.

"Dia tuh anaknya terharuan banget, aku baru tahu," ujar Nia.

Karena ia tidak merayakan ulang tahun Mainaka dengan pesta meriah, jadi Nia memutuskan untuk membelikan kado lebih banyak untuk putranya itu.

"Karena aku nggak rayain gede-gedean kayak kakaknya, jadi aku beliin kadonya agak banyak.

Dia soalnya minta fire truck, yang buat pemadam kebakaran kan agak gede tuh, nah itu dia minta beli itu.

Aku beliin itu terus ada beberapa lagi...aku kasih, terus dia kayak (Nia menirukan saat Mainaka hampir menangis karena terharu) gitu kan, 'Naka kenapa?' terharu, terus dia peluk 'I love you mama'.

Aku baru pertama kali, pertama kali dibilang makasih sama anak aku sampai kayak gitu tuh itu," jelas Nia.

Nia lalu mengungkapkan harapannya untuk Mainaka.

"Buat Naka supaya dia tidak boleh minderan, karena setiap anak itu ada kepintaran masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Mudah-mudahan Naka tu bisa bikin bangga mama, bangga papa, terus nanti kalau udah gede Naka yang jagain mama," pungkas Nia. (TribunStyle/Vega Dhini Lestari)

Inilah momen keseruan liburan ala keluarga Nia Ramadhani. Istri Ardi Bakrie mengajak sang putri, Mikhayla Zalindra Bakrie ke beach club.

Keluarga Nia Ramadhani menghabiskan akhir tahun 2019 ini dengan berlibur ke Bali.

Momen keseruan Nia Ramadhani saat liburan ke Bali dibagikan melalui akun Instagram pribadinya.

Pada unggahan terbarunya di Instagram yang dibagikan petang ini, Sabtu (28/12/2019), Nia Ramadhani membagikan fotonya saat bersama sang asisten, Theresa Wienathan.

Nia Ramadhani liburan ke Bali (Instagram @ramadhaniabakrie)

Melalui caption yang ditulis, istri Ardi Bakrie juga mengungkapkan harapannya untuk tahun baru.

"NEW YEAR : Better goals. Better experience. More happiness. Less pain. Stronger relationships. (Tahun baru: tujuan yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik, lebih banyak kebahagiaan, lebih sedikit rasa sakit, hubungan yang lebih kuat) #fingerscrossed Gw mau taro, lebih mandiri, tapi kok kayanya belom siap gw @theresawienathan."

Selain foto tersebut, Nia Ramadhani juga membagikan momen keseruan liburannya ini melalui insta story.

Sahabat Rezky Aditya membagikan video saat dirinya sedang berenang di sebuah kolam renang.

Nia Ramadhani berenang (Instagram @ramadhaniabakrie)

Saat berenang Nia mengenakan swimsuit berwarna hitam.

Penampilan Nia juga dilengkapi dengan kacamata hitam berbingkai lebar warna putih.

Nia juga membagikan video ke insta story saat menghabiskan malam di Beach Club Ibiza in Bali yang berlokasi di Badung, Bali. Nia juga membagikan video ke insta story saat menghabiskan malam di Beach Club Ibiza inBaliyang berlokasi di Badung,Bali.

Duduk sambil menikmati alunan musik dan lampu berwarna-warni di sekitar kolam renang, Nia ternyata tak sendirian saat berada di beach club tersebut.

Nia rupanya ditemani oleh putri sulungnya, Mikhayla Zalindra Bakrie.

Nia Ramadhani mengajak Mikhayla ke beach club (Instagram @ramadhaniabakrie)

Selain bersama Mikhayla, Nia juga ditemani oleh sang asisten, Theresa.

Outfit yang dikenakan oleh Nia, Mikhayla dan Theresa pun terlihat kompak.

Ketiganya sama-sama mengenakan baju berwarna hitam.

Tak hanya memakai baju dengan warna sama, rambut ketiganya pun sama-sama dibiarkan tergerai. (TribunStyle/Vega Dhini Lestari)

