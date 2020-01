Happy Lunar New Year di Swissbell Hotel Pangkalpinang, Dinner Menu Khas Imlek

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Swissbell Hotel Pangkalpinang merayakan Happy Lunar New Year - Year of the Rat! dengan hadirkan Prosperity Dinner “All You Can Eat” di Swiss-Cafe.

Dinner ini digelar pada tanggal 24 Januari 2020 mulai pukul 18.00-22.00 WIB serta dimeriahkan penampilan Barongsai dan LIVE music bernuansa mandarin.

Menu pilihan khas imlek mulai dari Peking Duck, Hainan Chicken, Ba Bao Fan, dan Es Barley dapat dinikmati dengan membayar Rp 165 ribu per orang.

Assistant Director of Sales & Marketing, Puspa Dita Kasih mengatakan ini satu acara rutin tahunan ketika hari imlek.

"Ini sudah tahun ke dua kita adakan diner seperti ini. Kali ini kita menyajikan sekitar 30 menu bernuansa chinese atau mandarin, dan ada barongsai juga tadi yang meramaikan," jelas Puspa saat ditemui bangkapos.com, Jumat (24/1/2020).

Senada disampaikan oleh General Manager, Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Dicky Pratama.

“Kami juga berharap, menu-menu spesial khas Imlek yang kami tawarkan ini akan sesuai dengan selera pengunjung “ tambah Dicky.

Swiss-Belhotel Pangkalpinang kedepannya akan memiliki total 144 kamar dengan konsep modern minimalis.

Saat ini sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang diantaranya Swiss Cafe, Lobby Lounge, Ballroom, ruang pertemuan, koneksi internet gratis dikamar dan area publik, laundry, layanan room service 24 Jam, kolam renang dan pusat kebugaran. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)