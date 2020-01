VIDEO: Prosperity Dinner di Swissbell Hotel Pangkalpinang, Happy Lunar New Year - Year of the Rat!

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Lampion berwarna merah menghiasi ruang Swiss-Cafe di Swissbell Hotel Pangkalpinang.

Kali ini Swissbell Hotel sedang merayakan Happy Lunar New Year - Year of the Rat! dengan agenda Prosperity Dinner “All You Can Eat"

Dinner ini digelar pada tanggal 24 Januari 2020 mulai pukul 18.00-22.00 WIB yang dimeriahkan penampilan barongsai dan music bernuansa mandarin.

Menu pilihan khas imlek mulai dari Peking Duck, Hainan Chicken, Ba Bao Fan, Es Barley dan 30 menu mandarin lainnya dapat dinikmati dengan membayar Rp 165 ribu per orang.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)