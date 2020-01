Harga Ikan Akhir Pekan ini di Penjual Pasar Kite Kota Sungailiat Stabil

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Harga ikan di salah satu pasar tradisional Pasar Kite Kota Sungailiat jelang akhir pekan terpantau stabil. Hal tersebut berdasarkan pantauan bangkapos.com, Sabtu (24/1/2020).

Sementara untuk stok ikan di Pasar Kite Sungailiat, menurut Okta, penjual ikan Pasar Kite juga masih terbilang cukup hingga akhir pekan ini. Ia mengatakan saat ini harga ikan tetap aman.

''Kalau untuk beberapa jenis ikan, sekarang ini masih seperti biasa. Tidak terdapat kenaikan dari awal pekan, sebelumnya," jelasnya.

Okta menuturkan stabil dan mencukupinya stok ikan dikarenakan kondisi cuaca di laut yang mulai bersahabat bagi para nelayan.

Ia menyampaikan memang biasanya menjelang akhir tahun hingga awal tahun berikutnya, periode Oktober hingga Januari kondisi gelombang kurang bersahabat.

''Ikan kita cukup melimpah beberapa hari ini. Kata teman saya yang melaut sudah tenang. Memang kalau bulan dua itu sudah kembali normal gelombang di sana (laut),'' terangnya.

Untuk harga ikan seperti ikan krisi Rp 45 Ribu hingga Rp 50 Ribu per kilogram (kg). Sedangkan ikan Tenggiri berada di kisaran Rp 90 Ribu per kg.

''Krisi itu beberapa waktu lalu sempat seharga Rp 70 Ribu perkilonya. Sekarang stoknya lumayan, jadi berkisar segitu (Rp 50 Ribu)," ucapnya.

''Hari ini juga lumayan ramai yang beli ikan. Semoga lah stoknya tetap banyak beberapa hari mendatang,'' lanjutnya.

Berikut harga ikan lainnya di Pasar Kite Sungailiat :

- Ikan Ciu mata besar : Kisaran Rp 25 - Rp 30 Ribu per kg

- Ikan Hapau : Kisaran Rp 35 Ribu per kg

- Ikan Gembung : Rp 35 Ribu per kg

- Ikan Tenggiri : Kisaran Rp 90 Ribu per kg

(Bangkapos/Kemas Ramandha)