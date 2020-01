Jadwal Bola Malam Ini, 7 LINK Live Streaming Nonton Bola Murah dan Cara Daftar Berlangganan

Live Streaming TV Online Arsenal vs Man United Liga Inggris, Akses Link Gratis via HP di Sini

BANGKAPOS.COM -- Dua Big Match akan terjadi di Liga Italia pada Senin (27/1/2020) dini hari. Derby AS Roma melawan Lazio dan Napoli Vs Juventus.

Sementara di Inggris, FA Cup akan berlanjut dengan pertandingan di dua tim asal kota Manchester, Liverpool dan Arsenal.

Berikut Jadwal Liga Top Eropa pada 26-28 Januari 2020:

Minggu, 26 Januari 2020:

18:00 Atlético vs Leganés

18:15 Vitesse vs Emmen

18:30 Inter vs Cagliari

19:30 Korea Selatan U23 vs Arab Saudi U23

20:00 Man City vs Fulham

20:00 Celta vs Eibar

20:30 Willem II vs Zwolle

20:30 Groningen vs Ajax

21:00 Verona vs Lecce

21:00 Parma vs Udinese

21:00 Sampdoria vs Sassuolo

21:00 Lyon vs Toulouse

21:30 Bremen vs Hoffenheim

22:00 Tranmere vs Man Utd

22:00 Getafe vs Betis

22:45 PSV vs Twente

23:00 Nantes vs Bordeaux



Jadwal Bola | Senin, 27 Januari 2020

00:00 Shrewsbury vs Liverpool

00:00 Roma vs Lazio

00:00 Leverkusen vs Düsseldorf

00:30 Sociedad vs Mallorca



02:45 Napoli vs Juventus

03:00 Valladolid vs Madrid

03:00 Lille vs PSG

Jadwal Bola | Selasa, 30 Januari 2020

03:00 Bournemouth vs Arsenal

