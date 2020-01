Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat Gelar Undian Pesirah

BANGKAPOS.COM--Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat menggelar Program Undian Pesirah Periode 38 Tahun 2019 dengan hadiah Grand Prize satu unit Toyota Innova di Kantor Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat, Kamis (23/1).

Nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Sungai­liat, Munjirin berhasil memenangkan hadiah Grand Prize satu Toyota Innova.

Selain itu juga disediakan hadiah utama dua unit sepeda motor, satu unit TV LCD, satu unit laptop dan satu unit lemari es.

Pemenang hadiah sepeda motor pertama didapat Martini (Cabang Sungailiat), sepeda motor kedua didapat Asturnin (Cabang Sungai­liat, TV LED didapat Mahani A (Cabang Sungailiat), Laptop didapat Siti Maryam (Cabang Sungailiat), dan Lemari Es didapat Maman Suherman (Cabang Sungailiat).

Wakil Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat, Santoso Putra mengatakan kegiatan ini dalam rangka Penyaring­an Undian Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat periode Januari-Desember Tahun 2019.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada bapak ibu yang telah meluangkan waktunya dan berkenan hadir disini,” kata Santoso.

Santoso menjelaskan sampai akhir Desember tahun 2019, total dana Tabungan Pesirah yang dapat dikumpulkan berjumlah Rp.116 miliar , naik 9% dari periode yang sama tahun lalu dengan total DPK yang dapat kami kumpulkan yaitu sebesar Rp. 503 miliar.

“Hal tersebut tidak Iepas dari dukungan dan peran serta pemerintah daerah maupun masyarakat nasa­bah BSB yang tercinta,” ujar Santoso.

Dilanjutkannya, Bank Sumsel Babel selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan prima kepada nasabah baik kepada pemerintah maupun mas­yarakat.

“Bank Sumsel Babel terdiri dari 1 kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu, 2 kantor kas dan 12 unit mesin ATM. Guna mening­katkan pelayanan kami pada tahun 2020 ini Bank Sumsel Babel menambah 1 unit Mesin Setor Tunai Mandiri (CDM) dan 2 unit Mesin Tarik Tunai Mandiri,” tukas Santoso.

Diungkapkannya, pada tanggal 18 Januari 2020 lalu telah dilakukan Undian Super Grand Prize Tabung­an Pesirah bertempat di Kantor Pusat Palembang dengan hadiah yang dapat dipilih antara Iain 1 unit Mobil Toyota Fortuner, 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport, 1 unit Mobil Honda New Accord, 1 unit Mobil Toyota Camry atau uang tunai setara dengan harga mobil yang terendah (off the road).

“Syukurlah pemenang undian tersebut adalah nasabah penabung dari Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat atas nama Komarudin dan berhak memperoleh hadiah sebesar Rp.465 juta dipotong pajak,” kata Santoso.

Santoso mengucapkan selamat kepada para nasabah yang berhasil memenangkan Undian Pesirah.

“Tingkatkan terus saldo tabungan Pesirah anda, semakin besar saldo anda maka semakin besar peluang untuk mendapatkan hadiah,” tukas Santoso. (Advertorial/edw/j2)