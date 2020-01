BANGKAPOS.COM – Meninggalnya legenda pebasket dunia, Kobe Bryant pada Minggu (26/1/2020) dalam sebuah kecelakaan helikopter membuat dunia berduka.

Bahkan kabar Kobe Bryant yang meninggal bersama putrinya, Gianna Bryant sempat trending di akun media sosial seperti twitter dan instagram.

Kobe Bryant yang terkenal dengan julukan Black Mamba itu pun telah banyak menginsipirasi olahragawan dunia bahkan di luar basket. Buktinya, tak sedikit dari tim atau pemain-pemain di luar basket turut merasa kehilangan sang legenda.

Salah satunya, klub Liga 1 Bhayangkara FC dan pelatihnya, Paul Munster. Mereka pun mengunggah foto Kobe Bryant dengan caption berduka.

“Deep condolences for one of the best sportsmanship in history Kobe ‘black mamba’ Bryant RIP,” tulis Bhayangkara FC dalam keterangannya.

Sementara itu, pelatih Bhayangkara FC mengungah foto Kobe Bryant dan anaknya Gianna Bryant dalam akun instgaramnya dengan keterangan “Such a tragedy,”

Kobe Bryant menghabisikan kariernya selama 20 tahun di NBA bersama tim Los Angeles Lakers. Dalam kariernya Bryant terpilih menjadi all star sebanyak 18 kali, anggota all NBA team sebanyak 15 kali, anggota all defensive tim sebanyal 12 kai dan meraih NBA MVP pada 2008.

Kobe Bryant dianggap secara luas sebagai salah satu pebasket terbaik sepanjang masa. Dia telah mencetak poin terbanyak di NBA selama dua musim.

Dia menduduki posisi keempat pada daftar pencetak skor musim reguler terbanyak sepanjang masa dan keempat pada daftar pencetak skor playoff terbayak sepajang masa. Bryant adalah pemain berposisi sebagai guard pertama dalam sejarah NBA untuk bermain setidaknya selama 20 musim. (*)

