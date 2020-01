Tiwi Lepas Status Janda, Grazia Indri Digoda Agar Cepat Nyusul

BANGKAPOS.COM -- Masih ingat dengan personil group vokal T2, yakni Tiwi, dia akan melepas status jandanya.

Kabar bahagia tersebut datang dari akun Instgram temannya Gracia Indri, @grazias14.

Foto kebersamaan dua sahabat tersebut diunggah dalam Instagram terbaru Grazia.

Tiwi yang mengenakan atasan kebaya berwarna merah muda tampak bahagia, keduanya sahabat ini terlihat bahagia.

Dalam keterangan foto tersebut, Grazia menulis 'Lancar sampai hari H @tentangtiwi. Hujan deres setelah lamaran, berkah-berkah, Amin'.

Postingan tersebut langsung disambut Tiwi, @tentangtiwi, dengan membubuhkan komentar,

'Aahhh indriii ketua Genk Pramuka Bocil-Bocil. makasiihh sayang.. untuk surprise nya yang tak terduga.. thanks 86 management family.. love u all too much,'

Nitizen juga tidak mau ketinggal mengucapkan selamat kepada Tiwi, sebagai nmenggoda Grazia agar segera menyusul, seperti ditulis,

@titien_aburaera_027

Yg di sampingnya nyusul jg dong