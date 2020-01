MyTelkomsel Berikan Kuota Gratis Bagi Pelanggan Program Daily Check In

BANGKAPOS.COM - Telkomsel kembali bagi-bagi hadiah menarik untuk para pelanggan setia melalui program daily check in MyTelkomsel.

Program ini merupakan salah satu fitur pada Aplikasi MyTelkomsel dimana pelanggan diajak untuk mendapatkan stamp setiap harinya yang dapat ditukarkan dengan hadiah berupa kuota nelpon 100 menit per 7 hari ke sesama Telkomsel dan kuota internet hingga 2 GB.

"Program daily check in myTelkomsel berlangsung sampai dengan 13 Februari 2020," ujarnya, Selasa (28/1/2020).

General Manager Consumer Sales Region Sumbagsel Telkomsel Robby Aris Cahyady mengatakan, program Daily Check In MyTelkomsel menjadi salah satu upaya untuk mengajak para pelanggan menikmati layanan digital kami melalui Aplikasi MyTelkomsel yang memberikan banyak kemudahan bagi pelanggan dalam mengakses informasi maupun membeli produk Telkomsel.

Program Daily Check In MyTelkomsel berlaku bagi seluruh pelanggan Telkomsel prabayar yakni simPATI, KARTU As dan Loop akan mendapatkan kuota nelpon 100 menit per 7 hari ke sesama Telkomsel pada hari ke-7, kuota internet 200 MB/7 hari pada hari ke-14, kuota internet 1 GB per 3 hari pada hari ke-22, dan kuota internet 2 GB/3 hari pada hari ke 30.

Sedangkan bagi pelanggan pascabayar atau pengguna kartuHalo akan mendapatkan hadiah berupa kuota nelpon 100 menit untuk 7 hari ke sesama Telkomsel pada hari ke 7, kuota internet 200 MB 7 hari pada hari ke 14, kuota internet 600 MB untuk 7 hari pada hari ke-22, dan kuota internet 2 GB/3 hari pada hari ke 30.

Pelanggan dapat mengklaim hadiah jika sudah berhasil mengumpulkan stamp sesuai dengan jumlah hadiah yang akan di-redeem. Stamp bisa diklaim pada hari ke 7, hari ke 14, hari ke 22, dan hari ke 30.

Pelanggan juga dapat mengklaim sekaligus pada hari-30 dengan cara menekan tombol “Klaim Hadiah” beberapa kali dimana pelanggan harus memastikan bahwa pengumpulan stamp sudah sesuai dengan klaim hadiah pada hari yang ditetapkan.

"Menu klaim hadiah ini akan aktif apabila jumlah STAMP telah memenuhi syarat," tutupnya.

