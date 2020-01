PENGUMUMAN LELANG BPS NON EKSEKUSI WAJIB.

Nomor : B-067/1900/512/01/2020

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang No. S-64/WKN.04/KNL/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal Persetujuan Penjualan secara lelang BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan perantaraan KPKNL Pangkalpinang akan melelang barang milik Negara sebagai berikut :

No Nama/Jenis Barang Merk/Type Tahun BPKB/STNK No Polisi Nilai limit(Rp) Jaminan

Penawaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 1 (satu) Unit Suzuki/ 2009 Ada BN 55 65.905.000 30.000.000

Kendaraan roda 4 JB420

Mini bus (Penumpang JX 2WD MT

14 orang ke bawah)

Waktu dan tempat :

Hari/tanggal : Rabu/ 05 Februari 2020

Pukul : 10:30 WIB (waktu Aplikasi Lelang Internet)

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Tempat : KPKNL Pangkalpinang

Jl Ahmad Yani No. 8 Pangkalpinang

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Penawaran Lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Indonesia dengan cara penawaran Close Bidding pada alamat domain https://www.lelang.go.id, sebagaimana terdapat dalam menu “Tata Cara dan Prosedur” Aplikasi Lelang Indonesia pada domain tersebut.

2. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat melalui menu:”Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

3. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hokum

4. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP, (ekstensi file *.JPG, *.PNG.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan peserta yang tidak menang akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut)

5. Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari Badan Hukum, wajib mengunggah : Surat Kuasa dari Direksi, Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, dan NPWP Perusahaan dalam satu file

6. Pendaftaran dapat dilakukan sejak pengumuman lelang ini di-upload di https://www.lelang.go.id sampai dengan, Selasa tanggal 04 Februari 2020

7. Pelaksanaan lelang (pembukaan penawaran) akan dilakukan setelah batas akhir penawaran lelang bertempat di Kantor KPKNL Pangkalpinang, Jl. Ahmad Yani No 8 Pangkalpinang.

8. Calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang sejak Pengumuman Lelang ini terbit sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 pada jam kerja di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Pemprov Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang

9. Peserta Lelang agar menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server, saat melakukan pendaftaran, penyetoran uang jaminan dan penyampaian penawaran lelang pada Aplikasi Lelang Indonesia.

10. Uang Jaminan Penawar Lelang :

Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah/ nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dipersyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil);

b. Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

c. Uang jaminan disetor ke No. Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

11. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing email peserta lelang setelah menyetorkan uang jaminan

12. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang wajib melunasi harga pembelian ditambah bea lelang dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Dan apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, penunjukan pemenang lelang dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang dan Uang Jaminan Penawaran Lelang akan disetorkan ke Kas Negara

13. Kondisi objek yang dilelang dalam kondisi apa adanya, kami anjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek lelang yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang yang terletak di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Pemprov Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang. Atau KPKNL Pangkalpinang Telp. (0717) 435333

Pangkalpinang, 30 Januari 2020,

Panitia Lelang BPS Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

Ir. Reflin Arda, M. Si

NIP. 196704021991031002