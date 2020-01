Yamaha All New N-Max 155 Telah Hadir di Bangka Belitung, Berikan Kesan yang Baru

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sejak diperkenalkan pertama kali di tahun 2015, Nmax membawa banyak perubahan baru dalam kehidupan berkendara di negeri ini.

Motor ini turut menggairahkan dunia otomotif roda dua dengan cara mengangkat lifestyle sepeda motor--yang bukan hanya sekadar alat transportasi saja.

Bahkan Nmax menjadi trend setter di kategorinya dan menjadi tonggak meluasnya penggunaan berbagai tipe matik premium.

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sendiri telah menghadirkan kejutan menjelang akhir tahun 2019 kemarin dengan menghadirkan All New Nmax 155.

Launching akbar produk sensasional ini turut dikawal rider kelas dunia Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) dan Michael van der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Team), serta Galang Hendra Pratama, pembalap Yamaha Indonesia yang telah mendunia di ajang World Super Sport 300.

Setelah empat tahun lamanya berkiprah, Nmax mendapatkan sentuhan terkini yang makin menyempurnakan keunggulannya.

Hal itu diwujudkan dengan mengutamakan keterikatan antara pengendara dengan sepeda motor dengan konsep “Connected” yang diaplikasikan melalui perubahan pada All New NMAX 155 yang masuk ke babak generasi baru “Enter The New Stage”.

Di Provinsi Serumpun Sebalai sendiri, kategori product matic premium ini sangat diterima dan diminati masyarakat.

Terlihat di jalan raya sangat banyak orang yang menggunakan motor tipe MAXI ini seperti N-Max, Aerox, Lexi dan X-Max dan komunitasnya juga sangat solid dan tersebar di mana-mana.

Yamaha All New N-Max 155 di akhir bulan januari sudah masuk ke pasar Bangka Belitung.