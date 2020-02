Jennifer Dunn Tampil Kembali Setelah 4 Tahun Menghilang, Pakar Mikro Ekspresi Soroti Perubahan

BANGKAPOS.COM - Penampilan Jennifer Dunn di muka publik setelah 4 tahun menghilang ini mendapat sorotan dari Pakar Mikro Ekspresi, Kirdi Putra.

Namun kemunculan Jennifer Dunn ini disertai dengan kabar dirinya diduga jadi orang ketiga alias pelakor diantara hubungan Sarita Abdul Mukti dan Faisal Harris.

Maka dari itu, Jennifer Dunn meng-klarifikasi terkait cap pelakor dan juga hubungannya dengan Faisal Harris sekarang.

Apalagi pasca Faisal Harris cerai dari Sarita Abdul Mukti, Jedun panggilan akrab Jennifer Dunn resmi menjadi istri satu-satunya Faisal Harris

"Aku di sini tuh mau menaggapi dan mengklarifikasi terkait berita yang saat ini ramai diperbincangkan," ujar Jennifer Dunn dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Insert Story edisi Kamis (30/1/2020).

Jennifer Dunn pun berharap kini masyarakat tak lagi menghakiminya sebagai pelakor.

"Aku berharap banget dengan adanya aku disini, ngobrol, bisa mengubah sudut pandang netizen bahwa jangan mudah meng-judge seseorang kalau tidak kenal."

"Don't judge the book by the cover (jangan menghakimi seoerang dari covernya saja)," ujar Jennifer Dunn.

Menanggapi pernyataan Jennifer Dunn ini, pakar mikro ekspresi, Kirdi Putra menyebut ada alasan lain dibalik kemunculan Jedun ke publik.

"Jadi buat saya, ketika Jedun ini sudah lama menghilang 4 tahun, lalu muncul kembali.