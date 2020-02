7 Situs Live Streaming Nonton Bola Online Resmi, Bisa Nonton Pakai Hp - Jadwal Liga Malam Ini

BANGKAPOS.COM - Sejumlah pertandingan seru akan tersaji di sejumlah liga top Eropa pada 2 Februari 2020.

Di Liga Italia, Juventus akan menjamu Fiorentina, sedangkan di Liga Inggris akan ada Big Match Tottenham Hotspurs vs Manchester City.

Semua pertandingana akan disuguhkan di channel tv kesayangan anda.

Anda juga bisa menyaksikan melalui TV online atau layanan live streaming.

Berikut jadwal Jadwal Bola | Sabtu, 2 Februari 2020

18:00 Leganés vs Sociedad ▶

18:15 Willem II vs Heracles ▶

18:30 Juventus vs Fiorentina ▶

20:00 Eibar vs Betis ▶

20:45 Sittard vs Heerenveen ▶

20:45 VVV vs Utrecht ▶

21:00 Burnley vs Arsenal ▶

21:00 Milan vs Verona ▶

21:00 Lazio vs SPAL ▶

21:00 Atalanta vs Genoa ▶

21:00 Nice vs Lyon ▶

21:00 Köln vs Freiburg



22:00 Bilbao vs Getafe ▶

22:45 Ajax vs PSV ▶

23:00 Metz vs AS Saint ▶

23:30 Tottenham vs Man City

*7 LINK Live Streaming Sepakbola - Mudah dan Murah Daftar Berlangganan dan Anti Buffering

BANGKAPOS.COM -- Gelisah karena banyak situs online nonton bola yang diblokir oleh pemerintah? Jangan khawatir, karena sejumlah provider siap menampung para bola mania untuk menonton bola.