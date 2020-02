Anda Ingin Menurunkan Berat Badan? Coba Minum Minuman Kayu Manis

BANGKAPOS.COM - Ketika bicara mengenai target menurunkan berat badan, tak sedikit orang menginginkan hasil yang instan.

Padahal, penting untuk memahami bahwa penurunan berat badan diawali dengan perjalanan pola hidup sehat yang berbeda bagi setiap orang.

Salah satu cara alami menurunkan berat badan adalah mengonsumsi kayu manis.

Mungkin masih banyak yang belum memahami bahwa kayu manis tidak hanya memiliki banyak manfaat, tetapi juga bisa membantu meraih target berat badan.

Kayu manis dikenal mampu memperlancar metabolisme tubuh, meregulasi level gula darah dan meningkatkan fungsi insulin.

Ketiga fitur tersebut jika terjadi bersamaan bisa mendukung target penurunan berat badan.

Menurut sebuah studi dari Jepang yang dipublikasikan melalui the Journal of Nutritional Science and Vitaminology di 2012, kayu manis disebut mampu memerangi lemak visceral pada tikus.

Namun, perlu dipahami bahwa manfaat kayu manis terhadap penurunan berat badan baru akan terasa jika digabungkan dengan olahraga rutin dan pola makan seimbang.

Membuat teh kayu manis

Untuk mengolah kayu manis secara sederhana, kamu bisa menyiapkan segelas air, satu sendok teh madu, sedikit lemon untuk penambah rasa, dan satu batang kayu manis.

Untuk membuatnya, rebus kayu manis hingga wanginya keluar lalu peras sedikit lemon di atasnya.

Kemudian, tambahkan satu sendok teh madu.

Kombinasi ini dipercaya berkhasiat untuk menurunkan berat badan.

Kamu juga bisa memasukkan dengan rempah lain, seperti jahe, lada atau mint untuk memberikan efek menyehatkan tambahan. (Kompas.com/Nabilla Tashandra)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Menurunkan Berat Badan dengan Minuman Kayu Manis