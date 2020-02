SIAP-siap Ponsel Android BlackBerry Tinggal Menunggu Bulan

BANGKAPOS.COM - Meski sempat eksis beberapa tahun terakhir, namun, TCL selaku pemegang lisensi merek smartphone BlackBerry akan menghentikan penjualan ponsel tersebut dalam beberapa bulan ke depan.

Hal tersebut diumumkan pihak BlackBerry melalui akun Twitternya. Blackberry mengatakan akan menghentikan penjualan ponsel pada akhir Agustus 2020 mendatang.

We'd like to thank TCL Communication @BBMobile and their team for a successful partnership over the past few years. Together we produced great things. Many thanks and appreciation to our BlackBerry community for your continued support. https://t.co/fn2iM3bvzR

"Kami menyesal membagikan kabar ini, bahwa pada 31 Agustus 2020, TCL Communication tidak akan lagi menjual perangkat seluler bermerek BlackBerry," tulis BlackBerry dalam sebuah pernyataan.