Gubernur Erzaldi Rosman Berikan Dukungan Penuh untuk SMA/ SMK Sederajat

BANGKAPOS.COM - Dukungan yang kuat dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman tidak hanya terhadap BLUD, tetapi juga terkait Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (BTKP).

Gubernur Erzaldi Rosman, bahkan segera mengarahkan langkah-langkah teknis usai mendengarkan pemaparan hasil kunjungan di Yogyakarta dan Surabaya pada 3 dan 4 Februari 2020 lalu.

Tidak tanggung-tanggung, Gubernur Erzaldi Rosman bahkan mempersilahkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) menggunakan salah satu ruangan di rumah dinas gubernur untuk dijadikan ruang kerja sekretariat, termasuk untuk pelatihan dan bimbingan BLUD dari SMK N 5 Surabaya.

Selama kegiatan kunjungan, selain Kunjungan ke SMA dan SMK untuk persiapan pembentukan BLUD, juga dilaksanakan kunjungan ke BTKP dibawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Yogyakarta.

Beberapa hal telah disimpulkan bersama MKKS usai kunjungan, di antaranya

1. Basis IT

2. Ketrampil membuat video

3. Mampu memfungsikan pembelajaran di dunia maya

4. Siswa diajak kreative dan inovative menggunakan IT sehingga dapat diterapkan pembelajaran dan kompetisi untuk peningkatan kompetensi

5. Belajar selalu menarik dan tidak membosankan serta penuh kebebasan inovative

6. Kepala sekolah dapat melakukan monev dan administrasi melalui IT agar lebih efektif dan efisien

7. Pendidikan dapat terus berinovasi menggunakan IT

Terkait industri 4.0, di era digitalisasi ini mau tidak mau di Babel juga harus dilaksanakan secara bertahap khususnya infrastruktur IT.

Kedepan, Data Base pendidikan pun bisa tersimpan dalam server di BTKP.

Menanggapi hal ini, Gubernur Erzaldi Rosman mengatakan agar untuk segera dikoordinasikan dengan Bidang E-Goverment pada Dinas Komunikasi dan Informatika Babel.

“BTKP segera disiapkan dengan membentuk forum yang melibatkan Kepala Bidang e-gov di Diskominfo,” tegasnya.

Kedepan, realisasi BTKP ini dapat dibentuk dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi UPTD.