Jadwad UN SMA/SMK Dimajukan, Dinas Pendidikan Bangka Belitung Sudah Lakukan Persiapan Ini

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Jadwal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) resmi dimajukan oleh kementerian pendidikan untuk semua wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dimana jadwal ujian nasional akan dilaksanakan pada 16 Maret untuk tingkat SMK dan 30 Maret untuk tingkat SMA.

"Kenapa dimajukan mungkin faktor bulan puasa, sehingga pemerintah pusat memajukan tanggalnya,"ungkap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, M Soleh, kepada Bangkapos.com, Rabu (5/2/2020).

Soleh mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan semua hal tersebut, termasuk telah melakukan try out terhadap siswa yang akan mengikuti ujian nasional.

"Kita sudah dua kali melaksanakan try out, dilaksanakan bersama Primagama ketua oleh Dinas Pendidikan, dan ketiga nanti juga akan dilakukan dari dinas pendidikan, 10 Februari nanti. Try out sebanyak tiga kali kita lakukan, setelah itu komputer yang ada tidak boleh dipakai lagi, karena mau di sinkron dan bersihkan untuk ujian nasional," ungkap Soleh.

Ia menjelaskan ujian nasional untuk siswa SMK dilaksanakan lebih awal, setelah itu dilanjutkan ujian kompetensi keahlian.

"Sedangkan untuk praktek dilaksanakan setelah ujian nasional diatur oleh ujian masing-masing selain ada yang diselesaikan mengerjakan fortopolio ilmiah diserahkan ke sekolah untuk mengaturnya," jelas Soleh.

Disinggung, terkait dengan ujian nasional yang bakal dihilangkan di tahun mendatang, ia mengatakan Dinas Pendidikan Bangka Belitung siap saja melaksanakan kebijakan tersebut.

"Kita siap melaksanakan ujian nasional ataupun assesment, dengan mempersiapkan anak didik dengan sebaik mungkin," kata Soleh. (Bangkapos.com/Riki Pratama)