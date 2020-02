Latihan Berat Sambil Joget Ala Pebulu Tangkis Malaysia Goh Liu Ying

BANGKAPOS.COM – Berlatih keras tidak harus selalu membuat sengsara, tapi juga bisa menjadi sangat menyenangkan.

Hal inilah yang dilakukan oleh pebulu tangkis ganda campuran Malaysia, Goh Liu Ying.

Ia membuat video tutorial joget Tik-Tok saat menjalani latihan.

Pada video yang diunggah oleh Goh Liu Ying di akun Instagram pribadinya, Goh sedang melakukan latihan bersama rekannya yang lain.

Video tutorial joget tersebut diunggah Goh pada Selasa, (4/2/2020).

Lagu pada video yang diunggah oleh Goh Liu Ying itu berbahasa Mandarin.

"We teach you how to dance, that's the tutorial (Kita mengajarkan kalian bagaimana menari, itu totorialnya.)," tulis Goh Liu Ying pada caption video.

Peraih medali perak Olimpiade Rio 2016 itu juga menyertakan pada caption bahwa sang pelatih lah yang merekamnya saat latihan.

Sejauh ini, video yang diunggah oleh Goh itu sudah ditonton 109.181 kali.

Unggahan video Goh itu tentu mendapat komentar dari fans hingga rekan sesama atlet.

Atlet bulu tangkis yang mengomentari unggahan video Goh adalah Zhang Beiwen dan Teo Ee Yi.

Zhang Beiwen dan Teo Ee Yi berkomentar dalam bahasa Mandarin.

Selain itu, akun Instagram official dari BWF juga tidak kalah ikut berkomentar.

"Wow you can really dance (Wow kamu benar-benar bisa menari)," komentar akun @bwf.offical disertai emoticon orang yang sedang menari.

