Kisah Ray Sahetapy Main di Film Captain America Civil War I, Sayang Akting Aktor Senior Itu Dipotong

BANGKAPOS.COM - Sebuah potongan video yang beredar di media sosial belakangan ini menunjukkan bahwa aktor gaek Ray Sahetapy rupanya memang sempat terlibat dalam produksi film Captain America: Civil War l.

Sayang, setelah film itu tayang, Ray Sahetapy justru tak kunjung muncul lantaran adegannya dipotong.

Awalnya Ray Sahetapy sempat dituding berbohong soal ia yang main di film tersebut.

Akan tetapi, dalam video yang beredar belakangan ini, membuktikan Ray Sahetapy tak berbohong.

Dilansir Kompas.com, dalam film Captain America: Civil War I, Ray Sahetapy berperan sebagai auctioneer atau seorang pemimpin lelang.



Rupanya, adegan yang dimainkan oleh Ray Sahetapy dimasukkan dalam versi BluRay dan unduhan digital.

Berikut beberapa pernyatan Ray Sahetapy mengenai keterlibatannya dalam film Captain America: Civil War seperti dilangsir Kompas.com:

1. Bukti Kerja Keras



Dengan munculnya potongan video yang memperlihatkan Ray Sahetapy dalam film Captain America: Civil War, membuktikan kerja kerasnya di kancah perfilman tanah air.



Ray pun mengaku sangat senang lantaran pernyataannya tidak bohong belaka.



"Saya senang juga membuktikan bahwa itu (akting) hasil kerja (saya) di sana, bahwa benar-benar syuting di sana," kata Ray Sahetapy saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2029).



Memang, kata Ray Sahetapy, banyak rekan yang menanyakan kapan ia melakukan syuting. Tapi melihat dari videonya yang tengah viral, seakan bisa menepis anggapan miring orang.



"Beberapa teman juga merasa, 'kapan syutingnya?'. Tapi, ya sudah lah, fans dari Marvel sudah tahu lah," ujarnya.

2. Berawal dari Main Film The Raid



Artis peran Ray Sahetapy menyebut pihak Marvel memang tertarik dengan aktingnya saat bermain film The Raid.



Dari sinilah yang membuka jalan bagi Ray Sahetapy berkiprah di film Hollywood.



“Saya dulu pernah main The Raid, sutradaranya sama istrinya itu pokoknya gaul, terus katanya saya main bagus banget, katanya mereka. Sehingga, saya diundang main. Saya juga dengar bahwa Marvel minta saya main," ungkapnya.





3. Sempat Tolak Tawaran Marvel Karena Pentingkan Kerja di Indonesia

Aktor kawakan Ray Sahetapy sempat menolak untuk terlibat dalam film Captain America: Civil War. Penolakan itu lantaran ia tengah sibuk untuk pekerjaannya di Indonesia.

"Waktu mereka (marvel) panggil, saya waktu itu lagi sibuk, enggak bisa karena saya lagi mengerjakan pekerjaan saya di sini (Indonesia)," ucap Ray.

Sontak, dengan keputusannya menolak membuat banyak pihak bingung. Sebab, menjadi salah satu pemain dalam film Hollywood, bukanlah pekerjaan mudah.

"Orang-orang pada tanya, 'pekerjaan apa?' Terus teman-teman di Amerika (tanya), 'kenapa kamu tolak?'. (Ray jawab) 'lho saya kerja kan di sini. Pekerjaan saya di Indonesia kan penting'," katanya lagi.

"Buat saya, (yang) pertama adalah negeri saya dulu," kata Ray melanjutkan.

