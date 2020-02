Bupati Bangka Buka Pelayanan SIM dan SKCK Online Polres Bangka Malam Hari

Bupati Bangka, Mulkan dan Kapolres Bangka, AKBP Aris Sulistyono membuka kegiatan Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Night On The Spot terkait zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Polres Bangka, Sabtu (08/02/2020) malam di Taman Kota Sungailiat.

BANGKAPOS COM, BANGKA -- Bupati Bangka, Mulkan dan Kapolres Bangka, AKBP Aris Sulistyono membuka kegiatan Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Night On The Spot terkait zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Polres Bangka, kemarin Sabtu (08/02/2020) malam di Taman Kota Sungailiat.

Bupati Bangka Mulkan memberikan support kepada Polres Bangka dengan pelayanan Night On The Spot, berupa pelayanan SIM online dan pembuatan SKCK online untuk mencipatakan zona bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

"Semoga dengan pelayanan ini menjadi momentum untuk meningkatnya pelayanan masyarakat yang berimbas kepada kesejahteraan dan terjamin rasa aman di tengah tengah masyarakat Kabupaten Bangka," kata Mulkan.

Pelayanan ini merupakan salah satu komitmen pemerintah menghndari bahaya laten korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di wilayah hukum Polres Bangka

Setelah memberikan sambutan dan membuka pelayanan Night On The Spot ini. Bupati Bangka bersama Kapolres Bangka dan tamu undangan menjajal pembuatan SIM dan SKCK online di Taman Kota Sungailiat yang mulai dibuka kemarin malam untuk masyarakat umum.

(Bangkapos.com/Edwardi)