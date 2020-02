Bubah Alfian Dihujat Habis-habisan Karena Pamer Foto Peluk Bunga Citra Lestari dari Belakang

BANGKAPOS.COM--- Make up artist profesional, Bubah Alfian tampak diserbu netizen dalam akun instagram pribadinya.

Dalam unggahannya itu, Bubah Alfian memamerkan pose mesra memeluk Bunga Citra Lestari dari belakang.

Sontak, netizen yang menganggap perilaku Bubah Alfian tersebut kurang pastas langsung menghujani Bubah dengan komentar-komentar pedasnya.

Makeup Artist Bubah Alfian mendadak menjadi perbincangan di media sosial, Kamis (23/1/2019).

Adapun Bubah Alfian, Makeup Artist langganan artis-artis ternama Indonesia itu menjadi sorotan setelah memposting foto 'mesranya' bersama penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL di akun Instagram miliknya, @bubahalfian.

Pada foto tersebut, Bubah Alfian tampak menempelkan badannya ke badan Bunga Citra Lestari.

Adapun pada fotonya itu, Bubah Alfian memeluk mesra Bunga Citra Lestari.

Di foto tersebut, Bubah Alfian tampak memegang perut Bunga Citra Lestari.

"today with Kak @bclsinclair long time no see #portfolio #2020," tulis Bubah Alfian, Rabu (22/1/2020).

