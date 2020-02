FISIP UBB Gelar International Class on Asian Community (ICoAC) 2020

BANGKAPOS.COM,-- Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) bekerjasama dengan One Asia Foundation, menggelar International Class on Asian Community dengan tema “Bridging The Difference of Identity and Constructing the Partnership Through Education Toward One Asia Community”

Program Kelas Internasional merupakan program tahun ke-2 dalam kerjasama antara One Asia Foundation dengan FISIP UBB.

Sebelumnya, pada tahun 2019, Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Grant Course and Research bertajuk “Asian Community: From Local Value and Nationalism Challenge to Identity Cross Border Mutual Relationship”.

Course and Research on Asian Community Tahun 2020.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung, Dr. Ir. Sucipto, M.T., IPM hadir dan membuka secara resmi rangkaian kegiatan Kelas Internasional yang akan berlangsung selama 16 kali pertemuan dari bulan Februari hingga Mei 2020.

Turut hadir dalam kegiatan diantaranya Dr. Sri Rahayu, M.H. (Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Bangka Belitung), Dr. Ibrahim, M.Si. (Dekan FISIP UBB), Dr. Dwi Haryadi, M.H. (Dekan FH UBB), beserta pejabat struktural dan perwakilan dosen dari fakultas yang ada di Universitas Bangka Belitung.

Prof. Dr. Purwo Santoso, seorang Guru Besar dari Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dihadirkan untuk memberikan materi perkuliahan pada pertemuan ke-1 kelas internasional.

Mengawali perkuliahan, Purwo memberikan topik aktual di dunia pendidikan Indonesia. “Indonesia selama ini mengalami disrupsi sistem pendidikan, kemudian muncul sebuah pembaharuan konsep yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim.

Konsep yang diusung adalah “Kampus Merdeka”. Sebuah konsep dimana mahasiswa bebas mengambil mata kuliah di luar kelas selama satu semester. Kampus merdeka bisa diartikan juga merdeka belajar,” jelas Purwo, Jumat (7/2).

Menurut Purwo sistem pendidikan kita selama ini hanya berkutat di dalam kelas tanpa ada aplikasi yang jelas.

Lebih lanjut Purwo mengambil konsep luar negeri dimana setiap mahasiswa di tahun ketiga diharuskan pergi keluar negaranya untuk mencari pengalaman dan kemudian kembali untuk merefleksikan apa yang diterimanya selama diluar negeri.

Konsep listening - reading - reflecting - visiting dan kembali lagi ke awal inilah yang seharusnya diterapkan di kampus-kampus saat ini,” ungkap Purwo.

UBB memiliki peluang yang sangat besar untuk maju jika mampu beradaptasi dan menerapkan konsep tersebut, dan mempertimbangkan timah, pariwisata dan kearifan lokal daerah agar sinergitas kampus dan daerah bisa mendorong majunya peradaban.

Hal yang perlu diperhitungkan jika ingin menerapkan ini ada 3, yaitu; It-based, knowledge, dan management,” tegas Purwo.

Mahasiswa terlihat aktif bertanya, dan tertarik dengan materi yang dipaparkan oleh Pak Purwo. Kegiatan ditutup dengan pemberian doorprize kepada peserta yang aktif dalam kegiatan perkuliahan. (Advertorial/Fisip UBB)