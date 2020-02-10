Gadget

Paling Update Daftar Harga HP Samsung Februari 2020: Galaxy S10 Lite, Galaxy A51, & Galaxy Fold

Perusahaan elektronik asal Seoul, Korea Selatan ini selalu berinovasi dengan mengeluarkan produk terbarunya.

Paling Update Daftar Harga HP Samsung Februari 2020: Galaxy S10 Lite, Galaxy A51, & Galaxy Fold
way
Diskon produk Samsung jelang peluncuran Galaxy S20 

Paling Update Daftar Harga HP Samsung Februari 2020: Galaxy S10 Lite, Galaxy A51, & Galaxy Fold

BANGKAPOS.COM - Update daftar harga HP terbaru bulan Februari 2020, mulai dari seri terbaru Galaxy S10 Lite, Galaxy A51, hingga Galaxy Fold.

Perusahaan elektronik asal Seoul, Korea Selatan ini selalu berinovasi dengan mengeluarkan produk terbarunya.

Baru-baru ini, Samsung kembali meluncurkan produk terbarunya, yakni seri Galaxy Fold, Galaxy A51, hingga yang paling terbaru adalah Galaxy S10 Lite.

Sementara itu, seri terbaru Samsung Galaxy S10 Lite akan dipasarkan di Indonesia mulai 21 Februari 2020, mendatang.

Untuk lebih memudahkan pembeli dalam mengecek harga ponsel, simak daftar harga terbaru HP Samsung untuk berbagai serinya.

Dikutip Tribunnews dari laman resmi Samsung, simak daftar harga HP Samsung terbaru bulan Februari 2020:

- Samsung Galaxy M10 (16 GB) - Rp 1,7 jutaan

- Samsung Galaxy A10s (32 GB) - Rp 1,75 jutaan

- Samsung Galaxy A20s (3/32GB) - Rp 2,3 jutaan

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Update
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy M11
Galaxy Fold
Berita Terkait :#Gadget
Editor: teddymalaka
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
Video Pilihan
Suami Tega Jual Istri ke Teman-temannya di Pasuruan, Rupanya Bukan Hanya Sekali
Suami Tega Jual Istri ke Teman-temannya di Pasuruan, Rupanya Bukan Hanya Sekali
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan