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Paling Update Daftar Harga HP Samsung Februari 2020: Galaxy S10 Lite, Galaxy A51, & Galaxy Fold
Perusahaan elektronik asal Seoul, Korea Selatan ini selalu berinovasi dengan mengeluarkan produk terbarunya.
Paling Update Daftar Harga HP Samsung Februari 2020: Galaxy S10 Lite, Galaxy A51, & Galaxy Fold
BANGKAPOS.COM - Update daftar harga HP terbaru bulan Februari 2020, mulai dari seri terbaru Galaxy S10 Lite, Galaxy A51, hingga Galaxy Fold.
Perusahaan elektronik asal Seoul, Korea Selatan ini selalu berinovasi dengan mengeluarkan produk terbarunya.
Baru-baru ini, Samsung kembali meluncurkan produk terbarunya, yakni seri Galaxy Fold, Galaxy A51, hingga yang paling terbaru adalah Galaxy S10 Lite.
Sementara itu, seri terbaru Samsung Galaxy S10 Lite akan dipasarkan di Indonesia mulai 21 Februari 2020, mendatang.
Untuk lebih memudahkan pembeli dalam mengecek harga ponsel, simak daftar harga terbaru HP Samsung untuk berbagai serinya.
Dikutip Tribunnews dari laman resmi Samsung, simak daftar harga HP Samsung terbaru bulan Februari 2020:
- Samsung Galaxy M10 (16 GB) - Rp 1,7 jutaan
- Samsung Galaxy A10s (32 GB) - Rp 1,75 jutaan
- Samsung Galaxy A20s (3/32GB) - Rp 2,3 jutaan
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