Wabah Virus Corona Berdampak Pada Stok Bawang Putih di Belitung, Harga Naik Dua Kali Lipat

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Wabah virus corona yang menyerang China berdampak pada aktivitas pengiriman bawang putih terhambat dan berkurang.

Kini Senin (10/2/2020), harga bawang putih di pasar tradisional Tanjungpandan mengalami lonjakan sebesar 30 persen,

Pedagang di pasar tradisional Tanjungpandan Temin (35) mengatakan kenaikan harga bawang putih sudah terjadi selama satu minggu akibat pasokan barang kosong.

"Otomatis kalau barangnya langka tentu harganya mengalami kenaikan," kata Temin kepada posbelitung.co,

Ia menyebutkan harga bawang putih saat ini berkisar Rp.60.000 per kilogram, padahal harga normal biasa berkisar Rp. 30.000- Rp.35.000 per kilogram.

Lanjutnya untuk bawang merah Rp. 40.000 per kilogram, cabai Rp. 60.000 per kilogram, dan tomat Rp.15.000 per kilogram.

"Barang lainnya harganya masih normal dan tidak mengalami kenaikan," ujar Temin.

Ia mengungkapkan terkait kenaikan harga bawang putih tidak mempengaruhi omset penjualan setiap hari, dan masih berjalan normal.

Namun Temin belum bisa memprediksi kapan harga bawang putih akan turun dan normal seperti biasanya,

Karena akan berdampak pada masyarakat di Belitung, khususnya bagi kalangan kecil menengah ke bawah.