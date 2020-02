Nasib Transfer Irfan Bachdim Belum Jelas, Tak Masuk Skuat Bali United di AFC Jadi Angin Segar PSS?

BANGKAPOS.COM - Kini nasib Irfan Bacdhim berlabuh ke PSS Sleman di Liga 1 2020 masih belum jelas.

Nama Irfan Bachdim sejak lama memang sedang dirumorkan merapat ke skuat Elang Jawa.

Namun hingga kini, nama Irfan Bachdim belum juga dikenalkan oleh official PSS Sleman.

Hal tersebut merujuk dengan masih adanya ikatan kontrak Irfan Bachdim dengan Bali United hingga akhir musim 2020.

Selain itu, status di transfermarkt Indonesia kini sudah berubah.

Akun resmi info bursa transfer ini menjelaskan jika ada ralat tentang transfer antara Bali United dan PSS Sleman.

Pada cuitannya tersebut, menjelaskan jika negosiasi Bali United dengan PSS Sleman telah gagal.

Terbukti dengan keikutsertaan Irfan Bachdim dalam sesi latihan pada hari itu, (8 Februari 2020).

"NEWS

A few minutes ago we received the information that the transfer between #BaliUtd and #PSSleman around the player Irfan Bachdim does not happen.

The negotiations have obviously been canceled.