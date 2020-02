Pemkab Bangka Gelar Sosialisasi Kearsipan dan Coaching Clinic SIKD

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin membuka kegiatan Sosialisasi Kearsipan dan Coaching Clinic SIKD untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi sekaligus percepatan Bangka Setara menuju "Bangka Smart City" dan "Be a Star" di OR Bina Praja Kantor Bupati Bangka, Selasa (11/02/2020

BANGKAPOS COM, BANGKA -- Wakil Bupati Bangka Syahbudin membuka kegiatan Sosialisasi Kearsipan dan Coaching Clinic SIKD untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi sekaligus percepatan Bangka Setara menuju "Bangka Smart City" dan "Be a Star" di OR Bina Praja Kantor Bupati Bangka, Selasa (11/02/2020)

Kegiatan ini digelar dalam rangka menuju pemerintah daerah yang sadar tertib arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Babel, Dr Asyraf Suryadin, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bangka Mina, para kepala OPD dan pejabat di lingkungan Pemkab Bangka, perwakilan PT Timah Tbk dan para peserta pelatihan utusan OPD Pemkab Bangka.

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin mengatakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yg dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan,perusahaan, organisasi politik, ormas, dan dalam pelaksanaan kehidupan vermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Saya berharap usai kegiatan ini dapat menghasilkan arsiparis dan petugas pengelola arsip yang handal, terampil, ulet, dan tetap sesuai dengan Undang Undang Kearsipan," kata Syahbudin.

Dia mengatakan, kegiatan ini agar pelayanan Informal Pemerintah Kab. Bangka meningkat dan dapat mendukung Percepatan untuk trwujudnya Bangka Setara menuju Bangka Smart City.

"Dalam Kearsipan, ada 4 pilar untuk pengelolan Arsip Dinamis yaitu Naskah Dinas, Kode Klasifikasi Arsip, Siatem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis dan Jadwal Retensi Arsip i laksanakan sesuai dengan ketentuan yabg ada," tukas Syahbudin. (Bangkapos.com/Edwardi)