Sinopsis Film Fast & Furious 7, 18 Situs Nonton Streaming Selain di Indoxxi Lk21 Layarkaca21 Ganool

Sinopsis Film Fast & Furious 7, Ini 18 Situs Download Film dan Streaming Selain di Indoxxi Lk21 Layarkaca21 Ganool

BANGKAPOS.COM - Film 'Fast & Furious 7' akan ditayangkan di Big Movies GTV edisi Selasa (11/2/2020), pukul 21.00 WIB.

Dikutip dari Wikipedia, Selasa (11/2/2020), film 'Fast & Furious 7' merupakan film ke tujuh dari serial 'Fast & Furious', dan dirilis pada tahun 2015 lalu.

Film ini dibintangi oleh Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, hingga Ludacris.

Fast and Furious (hollywoodreporter.com)

Pemeran

Vin Diesel

Paul Walker

Dwayne Johnson

Michelle Rodriguez

Jordana Brewster

Tyrese Gibson

Ludacris

Lucas Black

Jason Statham

Kurt Russell

Sinopsis Film

Film ini membahas soal 'pensiunnya' Brian O'Conner yang diperankan Paul Walker dari dunia balap.

Diketahui Paul Walker sudah meninggal dunia dalam kecelakaan pada 30 November 2013 lalu.

Film 'Furious 7' ini dimulai dengan kisah tim Dominic Toretto yang bisa menangkap perampok kelas kakap Owen Shaw yang kini dirawat di rumah sakit.

Dom, Brian, Hobbs, dan seluruh anggota tim lainnya dapat kembali lagi ke Amerika Serikat dan hidup seperti biasa lagi.

Brian mulai membiasakan diri untuk hidup sebagai seorang ayah.

Sementara itu Dom mencoba membantu Letty untuk mengembalikan ingatannya yang hilang akibat ledakan.

Dom mengajak Letty ke arena balap Race Wars yang pernah mereka kunjungi pada 'Fast & Furious 1'.

Namun kedatangan mereka malah memicu permasalahan dengan penyelenggara balapan, Hector, hingga akhirnya mereka pergi.

Dom kemudian membawa Letty ke pemakamannya lantaran ia sempat diduga meninggal dunia dalam ledakan itu.

Letty mulai yakin bahwa dirinya mengalami amnesia dengan melihat nisan kuburan itu.

Ketika Dom hendak menghancurkan batu nisan itu, Letty mencegahnya.

Letty berpendapat bahwa sosok Letty yang lama memang telah tiada dan kini ini menjadi Letty yang baru.

Sementara itu, kakak Owen, Deckard Shaw pergi menjenguk Owen yang masih koma.

Deckard bersumpah akan membalaskan dendam pada Dom.

Deckard menyusup masuk ke kantor Hobbs untuk mengambil profil dari anggota tim Dom.

Setelah mendapatkan identitas itu, Deckard terlibat perkelahian dengan Hobbs.

Deckard berhasil lolos dengan meledakkan bom ke arah Hobbs dan Elena hingga keduanya jatuh dari gedung.

Hobbs yang cedera dilarikan ke rumah sakit oleh Elena yang kondisinya masih baik-baik saja.

Satu per satu tim Dom mengalami teror yang dikirim oleh Deckard.

Bahkan Han tewas dibunuh di Tokyo oleh Deckard yang penuh dendam.

Dom langsung bertolak ke Tokyo untuk mengklaim jasad Han.

Di sana ia bertemu Sean Boswell, teman Han, yang memberi barang-barang pribadi di TKP tewasnya Han.

Di pemakaman Han di Los Angeles, Dom mendapatkan teror dengan kejaran Deckard.

Keduanya saling adu balap hingga akhirnya terjadi tabrakan dan Deckard menghilang.

Pimpinan agen rahasia bernama Frank Petty memberitahu Dom bahwa pihaknya akan membantu menghentikan aksi Deckard.

Namun Petty meminta Dom untuk menangkap penjahat bayaran bernama Jakande.

Jakande mencuri God Eye, sebuah prorgam komputer yang bisa melacak orang tertentu dengan detail.

Dom merekrut Brian, Letty, Roman dan Tej untuk membantunya.

Bagaimanakah aksi tim Dom untuk menangkap Jakande? Bagaimanakah kisah akhir dari Brian?

Saksikan kisah selengkapnya hanya Big Movies GTV edisi Selasa (11/2/2020), pukul 21.00 WIB.

Berikut trailer film 'Fast & Furious 7' berikut ini:

Ini 18 Situs Download Film dan Streaming Selain di Indoxxi Lk21 Layarkaca21 Ganool

BANGKAPOS.COM - Inilah Sinopsis Film Parasite, film Korea Selatan pertama yang borong penghargaan di Piala Oscar 2020 atau Academy Awards 2020.

Film asal Korea Selatan, Parasite secara luar biasa berhasil membawa pulang empat Piala Oscar dari perhelatan Academy Award ke 92 yang digelar Minggu malam (9/2/2020) di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat.

Film Parasite sendiri telah berhasil mencuri perhatian di negara asalnya sendiri bahkan internasional sejak beberapa waktu setelah ditayangkan.

Film besutan Bong Joon Ho, sebelum mendapatkan penghargaan di Oscar juga telah menang di ajang internasional lainnya.

Sedangkan di Oscar 2020 ini, Parasite berhasil menang empat kategori yang dimenangkan adalah Sutradara Terbaik, Film Terbaik, International Feature Film, dan Naskah Asli Terbaik.

Film ini dibintangi oleh Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik dan Park So Dam.

Parasite juga dikenal dengan judul Gisaengchung.

Parasite memenangkan Pale d'Or di Festival Film Cannes 2019.

Ini menjadi film Korea pertama yang mendapat penghargaan.

Selain itu, Parasite juga menyabet piala dari ajang Independent Spirit Awards ke-35 yang digelar di Santa Monica, Amerika Serikat.

Berikut sinopsis film Parasite seperti dilansir dari laman Tribun Jateng, Senin (10/2/2020)

Kim Ki Taek, seorang sopir yang menganggur.

Ia tinggal bersama istrinya Choong Sook dan dua anak usia kuliah.

Keluarga kecil tersebut tinggal di sebuah apartemen bawah tanah yang kumuh.

Demi memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja sebagai pelipat kotak pizza.

Suatu hari, putra Ki Tae yang bernama Ki Woo sedang munum-minum dengan seorang teman.

Temannya adalah guru bahasa Inggris untuk putri dari keluarga kaya.

Teman itu pergi untuk belajar di luar negeri.

Ia menyarankan Ki Woo untuk menggantikannya.

Ki Woo diwawancarai di mansion Park yang sangat mewah dan luas.

Dia diterima oleh Nyonya Park.

Dia mendapatkan pekerjaan itu dan ketika ia meninggalkan rumah, ia memperhatikan lukisan putra muda keluarga.

Dengan dalih bahwa potensi artistik putrinya harus dikembangkan, Ki Woo menyarankan untuk mempekerjakan guru seni bernama Jessica.

Sebenarnya Jessica adalah saudara perempuan Ki Woo, Ki Jeong.

Setelah dipekerjakan, Ki Jeong merancang rencana untuk membuat sopir Park dipecat dan diganti dengan ayahnya, Ki Taek.

Ki Taek berhasil bekerja sebagai sopir keluarga dan ibunya, Choong Sook jadi pembantu rumah tangga.

Suatu hari Park pergi berkemah di pedesaan.

Ki Taek dan keluarganya memanfaatkan kesempatan ini untuk mabuk minuman keras mahal yang ada di rumah.

Tiba-tiba, mantan pembantu rumah tangga, Moon Kwang mengunjungi rumah dan berkata ingin mengambil barang yang ketinggalan.

Faktanya, suami Moon Kwang tinggal di bunker bawah tanah rumah.

Ia bersembunyi dari rentenir.

Perkelahian terjadi ketika Moon Kwang dan suaminya mengetahui kebenaran tentang Kim.

Ki Taek dan keluarganya berhasil mengurung pasangan di ruang bawah tanah.

Nyonya Park memanggil Choong Sook untuk memberitahunya menyiapkan makanan.

Hujan membuat rencana perkemahan batal.

Ki Taek, Ki Jeong, dan Ki Woo dengan cepat bersembunyi di rumah setelah hampir tertangkap beberapa kali.

Tapi akhirnya mereka berhasil merlarikan diri tanpa terdeteksi.

Keesokan harinya Nyonya Park berencana mengadakan pesta ulang tahun putranya dan mengundang seluruh keluarga Kim untuk daang.

Ki Woo menemukan mantan pembantu rumah tangga telah meninggal karena lukanya.

Seuaminya menyerang Ki Woo dan berhasil keluar dari ruang bawah tanah dan memukul Ki Woo dengan batu.

Ia mengambil pisau dan mencari kerumunan untuk menusuk Kim.

Suami Moon Kwang menyerang Choong Sook.

Park berusaha melarikan diri dengan putranya yang pingsan.

Ia berteriak pada Ki Taek untuk melemparkan kunci mobil.

Choong-sook berhasil membunuh suami Moon Kwang.

Membalik mayat untuk mengambil kunci mobil yang dilemparkan oleh Ki Taek.

Park menutup hidunya menjauh dari aroma tubuh lelaki itu.

Ki Taek sebelumnya melihat Park jijik menutup hidung.

Ki Tark kemudian membunuh Park dengan cara menusuknya.

Ki Taek melarikan diri dan bersembunyi di bunker, akhirnya menggantikan suami Moon Kwang untuk keluarga berikutnya yang menetap di istana.

Ki Woo berjanji bahwa suatu hari, ia akan menghasilkan uang dan membeli rumah sehingga ayahnya bisa tinggal bersama mereka.

Daftar Lengkap Pemain Parasite:

Song Kang Ho sebagai Ki Taek

Lee Sun Kyun sebagai Tn. Park

Cho Yeo Jeong sebagai Yeon Kyo, istri Tuan Park

Choi Woo Shik sebagai Ki Woo, putra Ki Taek

Park So Dam sebagai Ki Jung, putri Ki Taek

Jang Hye Jin sebagai Chung Sook, istri Ki Taek

Lee Jung Eun sebagai Moon Gwang, pengurus rumah keluarga Park

Jung Ziso sebagai Da Hye, putri Pak Park

Jung Hyeon Jun sebagai Da-song, putra Mr. Park

Tautan

Download Film Terbaru dan Nonton Online, Streaming Selain di Indoxxi Lk21 Layarkaca21 Ganool

Nonton film menjadi hal yang banyak disukai masyatakat. Baik itu kalangan remaja maupun orang dewasa.

Bagi anda yang suka sekali nonton film namun malas ke bioskop, kami mememberikan alternatif untuk anda nontin tanpa harus keluar rumah.

Ada aplikasi, situ nonton streaming hingga download legal selain di Lk21 Layarkaca21 Indoxxi Ganool yang banyak dicari orang.

Dunia digital semakin maju terutama untuk nonton, download dan streaming film.

Kamu bisa streaming TV dan nonton movie film sepuasnya tanpa iklan, dengan koleksi yang sangat lengkap.

Koleksi film sangat lengkap mulai dari Indonesia, Thailand, sampai Hollywood. Hampir semua genre ada dan pengkategoriannya sehinggga memudahkan pencarian film yang ingin ditonton.

Bangkapos.com sediakan daftar situs download film dan aplikasi streaming terbaik yang legal dan juga menawarkan film-film gratis.

1. HOOQ

Hooq Indonesia (Tangkapan Layar Hooq Indonesia)

HOOQ menawarkan layanan streaming TV dan nonton movie film sepuasnya tanpa iklan.

Koleksi film di HOOQ sangat lengkap mulai dari Indonesia, Thailand, sampai Hollywood. Hampir semua genre ada dan pengkategoriannya sehinggga memudahkan pencarian film yang ingin ditonton

2. Viki

Viki (Viki)

Tak kalah dari situs-situs lainnya, Viki juga sangat menarik.

Viki merupakan aplikasi layanan streaming film yang bermarkas di Amerika Serikat. Viki juga adalah anak dari perusahaan eCommerse raksasa Jepang, Rakuten.

Aplikasi nonton film gratis satu ini berfokus pada drama-drama Asia terbaik, mulai dari drama Korea, drama China, dan masih banyak lagi.

Kamu juga bisa menikmati video musik dari grup K-Pop favoritmu.

3. Catchplay

Catchplay (Tangkapan Layar)

Catchplay merupakan aplikasi streaming film dan program TV yang paling update. Jadi, kamu tidak perlu takut ketinggalan film terbaru jika tidak punya waktu untuk pergi ke bioskop.

Kualitas yang diberikan juga sangat bagus, tidak kalah baik dari pemutaran di layar lebar.

4. Iflix

Iflix (Tangkapan Layar)

Iflix kamu bisa streaming TV, Film, dan berbagai program hiburan yang menarik.

Iflix juga sangat mudah diakses menggunakan tablet, smartphone, laptop, dan Smart TV.

Aplikasi nonton movie iflix menjadi pilihan tepat jika kamu mencari layanan streaming yang praktis dengan kumpulan program yang lengkap baik dari Indonesia maupun program hiburan internasional.

Di dalam layanan iflix, kamu dapat menemukan hampir semua genre film seperti comedy, drama, romance, horror, action, bahkan anime dan documentary.

5. Vidio

Vidio (Tangkapan Layar)

Siapa yang tak mengenal Vidio. Aplikasi streaming online ini jadi tempat terlengkap dengan variasi program berita, hiburan, sinetron, dan olahraga, semuanya lengkap tersedia di sini.

Kamu bisa menikmati siaran langsung pertandingan olahraga ataupun sinetron kesukaanmu melalui Vidio. Koleksi film Indonesia dan mancanegara berbagai genre yang ada di aplikasi ini sangat lengkap. Selain itu, terdapat juga serial drama menarik dari Korea, Thailand, Indonesia, Jepang dan China.

6. Viu

Viu (Tangkapan Layar)

Jika kamu suka menonton drama Korea atau mengikuti perkembangan filmnya, aplikasi Viu cocok untukmu.

Koleksi film dan drama dari Korea Selatan, Jepang, Thailand, Indonesia, hingga India sangat lengkap.

Terdapat kategori Viu Originals yang hanya bisa diakses melalui situs dan aplikasi resmi Viu.

Kamu bisa menonton semua koleksi film dan drama Asia dari laptop dan smartphone secara mudah dengan kualitas tinggi.

7. Genflix

Genflix (Tangkapan Layar)

Jika kamu ingin streaming layanan TV dan film Indonesia maupun Hollywood secara lengkap, Genflix merupakan jawabannya.

Bahkan, kamu bisa live streaming pertandingan sepakbola yang sedang berlangsung, lho. Kelebihan dari Genflix adalah koleksi konten dalam bahasa Jawa dan Anime yang lengkap. Menarik dan berbeda dari yang lain, kan?

Nah, setelah melihat rekomendasi aplikasi nonton movie yang direkomendasikan di atas, kira-kira mana yang akan jadi pilihan Toppers, nih?

Nonton Streaming Film Indonesia, Korea Hingga Hollywood Secara Legal, Bisa Download Juga Loh

8. Internet Archive

Bagi anda yang suka nonoton film tanpa ke bioskop Internet Archive jadi pilihan yang cocok. (Tangkapan Layar Internet Archive)

Bagi anda yang suka nonoton film tanpa ke bioskop Internet Archive jadi pilihan yang cocok.

Internet Archive merupakan situs penyedia film legal yang gratis. Dari mulai trailer, film layar lebar, film pendek, dan silent film yang dapat kamu download dalam bentuk torrents. Selain itu, kamu juga bisa menikmati koleksi musik dan buku.

9. Youtube

Ilustrasi Youtube (TribunWow.com/Rusintha Mahayu)

Kebanyakan orang sudah tahu dengan situs satu ini, ya itu adalah Youtube.

Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video

Mungkin situs yang satu ini adalah situs favorit bagi kebanyakan orang. Selain menyedikan berbagai video, YouTube juga gudangnya film-film Hollywood.

Jika kamu mencari lebih dalam lagi, kamu pasti akan menemukan channel yang memungkinkan kamu menontonnya secara gratis. Jika kamu penggemar film indie, YouTube juga merupakan sumber film terbesar.

10. Retrovision

Retrovision (Tangkapan Layar Retrovision)

Situs penyedia film legal terbaik yang menawarkan film gratis berikutnya adalah Retrovision.

Dengan mudah kamu dapat men-download film berdasarkan kategori. Pasalnya, tampilan situs ini sangat user-friendly.

Film diarsipkan ke dalam berbagai kategori populer seperti Petualangan, Komedi, Crime, Kartun, Sci-Fi, Horror, Perang, Drama, dan Western.

Jika kamu ingin mencari semua konten di satu tempat, cukup tekan tombol All Film.

11. MoviesFoundOnline

MoviesFoundOnline (Tangkapan Layar MoviesFoundOnline)

MoviesFoundOnline merupakan sebuah situs legal yang menyediakan jasa agar kamu bisa mengunduh film

Di MoviesFoundOnline, kamu dapat mengunduh film independen, acara TV, stand-up comedy, film pendek untuk dokumenter, dan lainnya secara gratis.

Selain itu, kamu juga bisa langsung melakukan streaming video jika nggak mau repot men-download.

12. Krackle

Simak duel film horor, Ratu Ilmu Hitam & Perempuan Tanah Jahanam. Dua film ini adalah kabar baik bagi film genre horor di Indonesia. (Rapi Films)

Sama halnya dengan Internet Archive, Krackle merupakan situs penyedia film gratis lainnya.

Sebagai situs yang dimiliki oleh Sony, sebagian besar film krackle memiliki hak cipta dan Sony memiliki banyak koleksi film yang mengagumkan.

Krackle juga menawarkan banyak film populer dan acara TV yang mungkin tidak akan kamu temukan di tempat lain.

13. Open Culture

Daftar 9 Film Indonesia yang tayang pada bulan Oktober 2019 (Instagram)

Open Culture adalah situs penyedia film legal yang menawarkan film berkualitas tinggi dari seluruh dunia.

Selain film, Open Culture juga menyediakan kursus online gratis, e-books, buku audio.

Ada ribuan film yang dapat kamu unduh secara gratis.

14. PopcornFlix

Poster Film Martabak Bangka (Instagram@martabakbangkamovie)

Popcornflix adalah layanan gratis dan legal dan konten ini bisa dibilang lebih baik, atau setidaknya kontennya lebih populer dan mudah dikenali.

Koleksi filmnya termasuk True Grit, The Honeymooners, The Girl Who Kick the Hornet's Nest, dan Iron Man.

Layanannya juga menawarkan banyak acara TV, di antaranya kartun populer seperti Inspector Gadget dan Sonic the Hedgehog.

Situs penyedia film legal berikutnya adalah PopcornFlix. Situs ini menawarkan streaming film gratis, ada ribuan film yang tersebar di beberapa kategori seperti drama, aksi, komedi, horor, dan lainnya.

PopcornFlix juga memiliki semua film asli dari National Geographic dan banyak film dokumenter alam yang sangat menakjubkan dan wajib untuk ditonton.

15. Classic Cinema Online

Kevin Hart, Dwayne Johnson, Jack Black, dan Karen Gillan dalam film Jumanji: The Next Level. (Sony Pictures Entertainment)

Sesuai namanya, Classic Cinema Online ditujukan buat kamu penggemar berat film klasik.

Website ini menawarkan fitur pencarian film yang sangat bagus yang membuat kamu dapat dengan mudah memilih genre dengan cepat tanpa ribet.

16. Hulu

Film live action Aladdin. (Instagram @disneyaladdin)

Hulu juga penyedia film legal, meski tidak sepenuhnya gratis. Kamu harus berlangganan untuk dapat mengakses film sepuasnya.

Meski begitu, kamu masih bisa menikmati film secara gratis namun dengan konten yang terbatas.

17. Public Domain Torrents

Film Stuber yang dibintangi Iko Uwais (instagram iko.uwais)

Public Domain Torrents adalah situs penyedia film legal yang dapat kamu download sebagai file torrent yang memiliki hak cipta dan sepenuhnya legal.

Website download film gratis ini menyediakan film-film lama dan klasik yang bisa kamu nikmati.

18. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video (Amazon)

Sejak 2006, Amazon memiliki layanan streaming bernama Amazon Prime Video.

Aplikasi ini menyediakan banyak banget judul film dan series yang bisa kamu saksikan.

Itulah 18 situs download film terbaik, yang mana kesukaan kamu?

