WHO Khawatirkan Indonesia Masih Bersih dari Virus Corona, Ini Reaksi Kemenkes

BANGKAPOS.COM - Status Indonesia yang masih negatif dari virus corona justru menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) juga termasuk yang turut khawatir tentang kondisi Indonesia yang masih nihil wabah virus yang berasal dari Wuhan, China itu.

"Kami (WHO) prihatin Indonesia belum melaporkan satu kasus yang dikonfirmasi," kata Dr Navaratnasamy, perwakilan WHO di Indonesia, seperti yang dikutip dari Sydney Morning Herald.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto menyebutkan Indonesia terus memeriksa terkait virus tersebut di Indonesia.

"Jangan kecewa kalau kita enggak ada. Ini kan sedang meneliti karena ini virus baru yang sedang kita teliti," kata Yuri di Kementerian Kesehatan, Senin (10/2/2020).

Kementerian Kesehatan pun terus memberikan laporan terkait kondisi keadaan novel corona virus di Indonesia ke WHO.

Yuri menjelaskan sesuai prosedur WHO, setiap hasil pemeriksaan dugaan novel corona virus di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) walaupun hasilnya negatif laporannya tetap harus dikirimkan ke WHO.

"Seluruh pemeriksaan dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya kita laporkan ke WHO," ucap Yuri.

Hasil laporan yang dikirimkan tersebut kemudian akan diverifikasi lebih lanjut oleh pihak WHO untuk menilai kinerja laboratorium di Indonesia.

"Semua spesimen yang kita periksa, ini nanti akan dilakukan verifikasi oleh WHO untuk melihat akreditasi validitas pemeriksaan oleh lab kita," kata Yuri.

Dari hasil pelaporan, seluruh spesimen dugaan novel corona virus di Indonesia pun dinyatakan tidak ada masalah oleh WHO.

"Alhamdulillah sampai sekarang masih tidak ada masalah. WHO juga mengatakan apa yang kita lakukan sudah benar," ungkap Yuri.

Sementara, menurut data Kementerian Kesehatan, hingga Minggu (9/2/2020), ada 62 spesimen yang diperiksa Balitbangkes, 59 dinyatakan negatif dan tiga masih dalam tahap pemeriksaan. (Tribunnews.com/Apfia Tioconny Billy)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul WHO Khawatirkan Indonesia yang Masih Bersih dari Virus Corona, Begini Reaksi Kemenkes