3 Potong Ayam Mulai Rp 35.000, Promo KFC Berlaku hingga 13 Februari 2020, Buruan!

BANGKAPOS.COM - Promo ayam KFC kembali datang dan dengan periode lebih lama.

Kali ini, promo KFC memberikan penawaran menarik.

KFC Indonesia menghadirkan promo selama empat hari berturut-turut mulai Senin (10/2/2020) lalu.

Hanya tersisa dua hari, pelanggan KFC Indonesia bisa mendapatkan tiga potong ayam hanya dengan membayar mulai Rp 35.000.

Dengan adanya promo ini, kamu bisa menikmati banyak uang untuk menyantap tiga potong ayam di gerai fast food Amerika Serikat tersebut.

Melalui media sosial Instagram @kfcindonesia, KFC memberikan waktu hingga Kamis (13/2/2020) untuk promo ini.

Promo KFC bisa dinikmati sepanjang hari alias tidak ada batasan jam.

Perlu diketahui, harga Rp 35.000 belum termasuk biaya pajak.

Lebih nikmatnya, promo ini tersedia di seluruh outlet KFC di Indonesia.

Promo KFC (mashed.com)

"Pengumuman khusus untuk KFC Lovers hari ini!

Mulai tanggal 10-13 Februari 2020, ada PROMO beli 3 Ayam HANYA Rp. 35.000,

- Syaratnya:

*Program berlaku di KFC Store, Eat in, Take Away, Home Delivery, Online, dan KFC Box.

*Berlaku sepanjang hari

*Harga bisa berbeda di setiap outlet

*Harga belum termasuk pajak

Datang ke KFC favoritmu sekarang juga! jangan sampai lewatin promonya ya, KFC Lovers," tulis akun @kfcindonesia.

Untuk promo lainnya, silahkan kunjungi situs resmi kfcku.com.

(Tribunnews.com/ Siti Nurjannah Wulandari)

