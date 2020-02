5 Film Karya Bong Joon-ho Sutradara Parasite Raih Piala Oscar 2020 yang Wajib Ditonton

BANGKAPOS.COM - Film Parasite menggebrak pergelaran Academy Awards atau Piala Oscar 2020, Minggu (9/2/2020).

Pasalnya, film asal Korea Selatan ini menyabet empat penghargaan sekaligus dalam Piala Oscar 2020.

Yaitu untuk kategori Best Picture, Best Director untuk Bong Joon Ho sang sutradara, Best International Movie, dan Best Original Screenplay.

Diketahui, Parasite sudah menoreh prestasi sejak bulan Mei 2019 dengan meraih beberapa penghargaan di ajang-ajang bergengsi dimulai dari Festival Film Cannes.

Film ini menjadi film berbahasa non-Inggris pertama yang dinobatkan sebagai film terbaik sepanjang sejarah Piala Oscar.

Hal ini membuat nama Bong Joon Ho semakin melambung.

Namun, diketahui ada beberapa karya Bong Joon Ho yang wajib ditonton selain Parasite.

Apa saja?

Dirangkum Tribunnewswiki.com dari Dazed Digital pada Rabu (12/2/2020), simak selengkapnya di sini!

1. Dogs Barking Never Bite (2000)

Dogs Barking Never Bite adalah film tentang seorang pria yang sangat membenci suara gonggongan anjing sehingga ia berusaha untuk melakukan kekerasan dan menculiknya.

Film ini adalah sebuah karya satir berdasarkan film Belgia berjudul A Dog of Flanders yang menunjukkan komedi secara gelap atas subjek yang masih tabu.

Ko Yun-ju (Lee Sung-jae) adalah seorang dosen yang menculik salah satu anjing shih tzu di kompleks apartemennya.

Seperti film Bong lainnya (Parasite, The Host) bangunan apartemen menjadi mikrokokosmos bagi masyarakat Korea, ambisi disandingkan dengan hierarki sosial dan perjuangan kelas.

2. The Host (2006)

The Host bercerita tentang sebuah keluarga Korea menengah kelas bahwa berusaha menyelamatkan anggota termuda mereka dari monster laut raksasa dengan kulit berlendir yang muncul dari Sungai Han untuk meluluhlantakkan warga Seoul, Korea Selatan.

Berbeda denagn Alien, King Kong dan Godzilla, The Host adalah mimpiburuk Ballardian yang terletak di tehcnopolis yang dingin.

3. Mother (2009)

Kim Hye-ja memerankan sosok ibu dalam film ini.

Seorang akunpunkturis legal dan orang tua dari Yoon Do-joon yang mengalami kesulitan belajar.

Ketika seorang wanita muda ditemukan tewas di pedesaan mereka, pembunuhan itu mengarah pada Do-joon meskipun tidka ada bukti yang jelas.

Mencoba meyakinkan bahwa putranya tak berhasil, Ibu dengan fantastis mengabdikan dirinya untuk menemukan pelakunya yang sebenarnya dan membebaskan putranya dari penjara.

4. Snowpiercer (2013)

Untuk debut berbahasa Inggris yang menampilkan artis-artis besar seperti Chris Evans, Tilda Swinton dan Song Kang-ho, Bong mengalihkan perhatiannya ke Zaman Es pasca-apokaliptik.

Saat kereta bertenaga nuklir besar tanpa henti melakukan putaran dunia.

Karena itu, kereta dipisahkan oleh kelas sosial, Chris Evans mewakili orang awam dan Swinton kaum elit.

Kekacauan jelas terjadi.

5. Okja (2017)

Di dalamnya, Mija, seorang gadis muda Korea Selatan telah membesarkan Okja.

Seekor babi super imut yang diciptakan oleh Big Scary Corporation Mirando untuk mengatasi kelaparan global,

Dalam narasi gadis bertemu babi dan mengupayakan untuk menyelamatkannya, Mija memulai perjalanan heroiknya untuk menyelamatkan sahabatnnya itu dari cengkeraman jahat Tilda Swinton.

(Tribunnewswiki.com/Natalia Bulan R P)

