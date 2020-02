Akun Gosip Lambe Turah yang Asli Muncul Lag Pasca Lucinta Luna Ditangkap, Siapa Dia Sebenarnya

BANGKAPOS.COM - Akun Instagram gosip, Lambe Turah kembali beredar, Rabu (!2/2/2020). Setelah sempat vakum pada September 2019 lalu, akun gosip itu kembali muncul.

"Tell me you miss me, Coba Ngacung Mana suaranyaaaahhhh???" posting akun Lambe Turah.

Beberapa saat setelah membuat postingan, netizen langsung menyerbu kolom komentar Lambe Turah.

Beberapa publik figur memberi komentar di antaranya Nada Persada dan Uya Kuya.

"Hi beb," posting @king_uyakuya.

Setelah postingan tersebut, Lambe Turah memposting gosip pertamanya sejak lama vakum yakni tentang penangkapan Lucinta Luna.

"Selamat vagee buat klean yang masih setia menanti

Walaupun sudah tidak dianggap lagi

Dan kekasih hati sudah tidak peduli.