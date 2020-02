Dipecat Tottenham, Pochettino Tak Kapok Berkarier di Liga Inggris

BANGKAPOS.COM - Mantan pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, berharap bisa kembali melatih tim Liga Inggris di masa depan.

Pochettino saat ini masih menganggur setelah dipecat Tottenham pada pertengahan November 2019 lalu.

Meski punya pengalaman buruk karena diberhentikan di tengah kontrak, Pochettino merasa belum kapok untuk kembali ke Inggris.

"Jujur saja, saya masih ingin melatih tim Liga Inggris. Saya tahu itu sulit dan harus menunggu momen yang tepat (untuk kembali)," kata Pochettino dikutip dari situs web Four Four Two.

"Saya siap dan menantikan tantangan baru. Saya sangat percaya diri bahwa tantangan selanjutnya akan sangat fantastis," ujar pelatih asal Argentina ini menambahkan.

Pochettino dipecat setelah penampilan Tottenham menurun drastis awal musim ini. Dari 17 laga di semua kompetisi, Tottenham hanya bisa meraih lima kemenangan.

Alhasil Tottenham sempat terperosok sampai ke peringkat 12 Liga Inggris.

Penurunan performa ini tentunya mengejutkan karena Tottenham adalah finalis Liga Champions musim lalu.

Selain karena penurunan performa, situasi kamar ganti Tottenham yang tidak kondusif juga dikabarkan menjadi penyebab Pochettino dipecat.