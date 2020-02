DAFTAR Harga HP Terbaru Xiaomi Februari 2020, Berikut Fitur dan Spesifikasi Redmi Note 8 Pro:

BANGKAPOS.COM - Xiaomi kembali meramaikan pasar jual smartphone Indonesia pada pertengahan Oktober, 2019 lalu.

Peluncuran seri smartphone dengan imbuhan Pro ini diklaim sebagai promotor atau smartphone pertama yang diluncurkan Xiaomi dengan Quad Camera, smartphone tersebut adalah Xiaomi Redmi Note 8 Pro yang hadir dengan membawa sejumlah keunggulan.

Redmi Note 8 Pro hadir dengan 3 varian warna, Pearl White, Forest Green, dan Mineral Grey Dark Blue. Fitur yang dimiliki handphone ini sudah mengarah ke smartphone flagship, atau dapat disebut flagship experience.

Berikut ulasan fitur dan spesifikasi yang dimiliki Redmi Note 8 Pro.

Isi Box (Paket Penjualan) Redmi Note 8 Pro

Selain unit Redmi Note 8 Pro yang terpajang secara rapi, di dalam box penjualnya terdapat Charger adapter 18 watt, Jelly case transparent, kabel USB Type-C, SIM Try ejector, dan paket dokumen buku panduan manual dan kartu garansi.

Desain

Xiaomi mengklaim, Redmi Note 8 Pro menggunakan desain 4-Sided 3D Curved Back, jadi ke empat sudutnya melengkung.

Dimensi dari smartphone ini memiliki tinggi 161.35 mm, Lebar 76.4 mm, dan tebal 8.79 mm. sedangkan bobot dari Redmi Note 8 Pro adalah 199.8 gram.

Body

Pada sisi kanan Redmi Note 8 Pro terdapat tombol power, kemudian volume up-down yang menjadi satu. Pada sisi atas terdapat microphone dan infrared blaster yang fungsinya sama dengan smartphone seri lainnya milik Xiaomi yang dapat berfungsi sebagai remote TV, AC, dan beberapa perangkat lainnya.

Selanjutnya untuk sisi kiri terdapat SIM Tray (hybrid) jadi bisa menggunakan satu SIM dengan microSD atau dua SIM tanpa microSD. Untuk bagian sisi bawah terdapat jack audio 3.5 mm, USB Type-C, jack microphone, dan speaker.

Layar

Layar Redmi Note 8 Pro disebut Dot Drop Full Screen Display, memiliki ukuran 6.53 Inch, dengan Full HD+ dan rasio layar 19.5:9 dengan 2340 px X 1080 px. Layarnya sudah dibalut corning gorilla glass 5 dengan color gamut 84% NTSC. Tidak hanya layar depan body belakang juga diselimuti oleh corning gorilla glass 5.

Untuk maksimum brightess nya diklaim Xioami memiliki 500 NITS, lalu di lengkapi juga low blue light certify jadi dapat menekan jumlah sinar biru yang membuat mata tidak nyaman jika dipakai dalam waktu lama.

Pada bagian atas layar terdapat kamera selfie pada bezel tipisnya selain itu terdapat earpiece / speaker yang berfungi pada saat panggilan telepon. Tidak hanya itu terdapat juga lampu notifikasi.

Pada sisi bagian belakang body terdapat kamera utama 64 megapixel dengan AI Quad Camera, dan fingerprint scanner. Pada sisi kanan deretan kameranya terdapat flash dan kamera macro.

Spesifikasi

Redmi Note 8 Pro menggunakan SoC Mediatek Helio G90T yang merupakan Octa-core dengan 2x Cortex A76 2.05 Ghz, dan 6x Cortex A55 2.0 Ghz. GPU yang dipakai adalah GPU Mali-G76 MP4 yang sepertinya ini baru terlihat pada SoC kelas menengah. Untuk RAM menggunakan RAM 6GB LPDDR4X-2133 dengan internal storage 128GB 2.1.

Baterai

Baterai yang menopang memiliki daya daya 4500 mAh.

Satu hal yang menarik dari SoC nya pada Redmi Note 8 Pro ini, memiliki pendingin yang disebut liquid cool technology namun fungsinya bukan untuk mendinginkan, tapi dengan pendingin ini agar dapat menyebarkan panas dengan cepat sehingga suhu pada SoC tidak panas dan tidak penurunan performa karena kepanasan, sehingga SoC menjadi tetap dingin dan bekerja secara baik.

Sistem Operasi

Sistem operasi yang menopang adalah MIUI versi 10.4.2 dengan menggunakan Android 9 (Pie), dan kaya akan fitur sensor, diataranya Accelerometer sensor, Light sensor, Orientation sensor, Proximity sensor, Temperature sensor, Gyroscope sensor, Sound sensor, Magnetic sensor, dan Pressure sensor.

Konektivitas

Redmi Note 8 Pro memiliki sistem konektiviti yang lengkap, dengan dukungan 4G LTE, Wi-Fi 2.4 GHz & 5 GHz 802.11 A/G/B/N/AC, Bluetooth 5.0, kemudian dilengkapi dengan fitur NFC yang tertanam didalamnya menjadikan ponsel ini semakin kaya dengan fitur. Informasi dari Xiaomi bahwa untuk Wi-Fi nya sudah menggunakan teknologi Wi-Fi X Antenna dengan begitu konektivitas wi-fi nya tidak terganggu dengan posisi memegang, baik itu berdiri atau dengan dibaringkan tetap stabil karena wi-fi X antenna ini memiliki konsep menyebar pada seluruh bagian dari Redmi Note 8 Pro.

Keamanan

Fitur keamanan yang dimiliki ponsel besutan Xioami ini adalah

- Fingerprint

- Face unlock

- Bluetooth unlock

Kamera

Beralih pada bagian kamera. Kamera utamanya terleta dibagian belakang body yang memiliki 64 megapixel (f/1.89) Isocell bright GW1 , dan ukuran sensornya 1/1.7 Inch, kamera utamanya ini memiliki view angle atau sudut pandang 87 derajat.

Selain itu tertanam juga kamera 8 megapixel Ultrawide (f/2.2) yang memiliki view angel 120 derajat. Ketiga adalah kamera dept sensor dengan 2 megapixel, dan terakhir kamera ultra macro lens dengan 2 megapixel yang sudah auto focus.

Video

Kemampuan video untuk kamera utamanya mencapai 4K 30 fps, Full HD@30 fps, dan mampu melakukan slow motion dengan 720p@960 fps.

Kamera selfie nya yang memiliki resolusi 30 megapixel (f/2.0) dan mampu mereka video Full HD@30 fps.

Menu

Jika di swipe dari atas ke bawah, notifikasi dapat dilihat disini, kemudian jika swipe kedua kalinya terdapat short cut yang cukup lengkap, untuk melihatnya dengan swipe kiri dan atau kanan.

Dalam menu Setting, terdapat menu My Device, System apps updater, dan security status yang terletak diatas, kemdudian diikuti dengan menu SIM cards & mobile networks, Wi-Fi, Bluetooth, Portable hotspot.

Salah satu keunggulan pada Portable hotspot setting-nya tetap bisa dinyalakan ketika tersambung pada wi-fi jadi ini akan melakukan share hotspot wi-fi yang didapatkan oleh Redmi Note 8 ini.

Pada menu Display, terdapat pengaturan Dark Mode, selain itu ada pengaturan untuk Notch & Status bar, jadi bagi yang tidak berkenan terganggu ketika bermain game, dapat ditanggulangi dengan cara me-nonaktifkan settingan hide notch.

Kemudian terdapat pengaturan Sound & Vibration terdapat menu additional setting terdapat pilihan yang cukup lengkap.

Pada menu Headphones & audio effect, dibagian earphone terdapat setting untuk equalizer, Mi Sound Enhacer.

Selain itu juga terdapat menu Home screen, Themes, dan Battery & Performance dengan pengaturan pada App battery saver dapat di pilih aplikasi mana saja yang manu dianggap sleep, selain itu Battery optimization, Power usage juga dapat di setting dari menu ini.

Melangkah pada menu Additional settings, menu pengaturanya sangat lengkap sampai pada Enterprise mode bahkan sampai ke printing juga disedikan oleh Xioami pada Redmi Note 8 ini.Special feature yang dimiliki Redmi Note 8 Pro, yakni fitur Game Turbo berfungsi pada saat gaming yang untuk meningkatkan kenyamanan bermain game.

Beralih ke menu kamera, pada kamera foto terdapat pilihan untuk pengaturan foto apakah diambil dalam 0.6x atau 2x namun ini bukan optical zoom. Pada bagian atas terdapat pengaturan flash, HDR, AI Camera.

Pada camera setting, tertanampengaturan camera setting,Camera Frame, Timer, Tilt Shift, Straightn, dan Google Lens.

Menu Video Setting terdapat video setting, Quality Video (4K 30 fps, 720p 30 fps, 1080p 30 fps, dan 1080p 60 fps), kemudian ada menu Time-lapse. Pada menu video setting terdapat image stabilization, video encorder.

Berlanjut pada menu short video yang memiliki pilihan Regular, Slow, Super slow, fast dan Super fast. Pada bagian atas dari men Short video, terdapat pilihan menu flash, change background music yang memiliki daftar video dengan durasi 15 detik.

Selanjutnya terdapat menu Slow Motion dengan 60 fps. Kemudian terdapat juga menu 64M yang berarti hanya memakai kamera utama 64 Ultra HD. Selanjutnya terdapat pilihan Portrait, Night, Panorama dan Menu Pro.

Benchmark

Diuji menggunakan Antutu 7 dan benchmark dengan mendapatkan score 223061, dan ini merupakan score yang cukup tinggi sebanding dengan kelas flagship generasi pertama.

Kemudian pada Geekbench 4.40 untuk single core mendapatkan 2496 dan multi core score 7645, angka yang cukup besar untk smartphone di kelasnya.

Gaming

Hasil uji gaming pertama dari PUBG Mobile, dengan default yang didapatkan yakni smooth extreme, dan ketika dimainkan dengan pengaturan smooth extreme mendapatkan 56 - 60 fps.

Selain itu diuji pada call of duty mobile, merupakan salah satu game popular masa kini, dengan setting quality pada very high, frame rate very high, dan mendapatkan 57-60 fps, dapat memberikan pengalaman yang baik dan nyaman.

Diuji kembali pada game AOV dengan settingan HD high frame rate dan mendapatkan 60 fps. Selanjutnya pada game honkai impact III pada settingan high all effect off dan mendapatkan fram rate 37 – 53 fps.

Baterai

Dengan daya 4500 mAh dan pada pemakaian video playback sanggup bertahan pada 22 jam 42 menit non-stop menonton video. Sementara untuk charging nya dari 4% ~ 100% membutuhkan waktu 1 jam 50 menit dengan charger 18 watt.

Secara umum Redmi Note 8 Pro terhitung menarik karena ini adalah smartphone yang berada pada kelas menengah dengan harga yang sangat terjangkau namun lahir dengan membawa fitur yang melimpah. Sebut saja untuk fitur NFC dan infrared-nya hanya ada pada smartphone ini saja.

Performa Redmi Note 8 Pro terbilang tinggi, dipakai untuk social media sangat lancar, switching multitasking juga sangat cepat dan responsif.

Dipakai pada saat gaming, smartphone Redmi Note 8 Pro tidak ada keluhan atau masalah yang dirasakan, dengan pemakaian game diasakan suhu yang cukup stabil tidak panas hanya dirasakan hangat normal dan performa game tidak hang atau “nge-lag”.

Kemampuan baterai, sekitar 22 Jam lebih ini sangat luar biasa dengan segudang performa yang dimilikinya.

DRM Redmi Note 8 Pro dapat mengatur dan menonton video Netflix dengan resolusi tinggi atau tidak, dan sesuai hasil uji Netflix dan video streaming lainnya secara default memberikan kualitas video tertinggi.

Disclaimer: Harga dan ketersediaan barang bisa berubah sewaktu-waktu

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Fitur dan Spesifikasi Redmi Note 8 Pro: Berikut Daftar Harga HP Terbaru Xiaomi Februari 2020