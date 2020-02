Tidak Melulu Harus Cokelat atau Bunga, Intip Ide Hadiah Untuk Valentine Buat yang Tersayang

BANGKAPOS.COM -- Bisa memberikan hadiah kepada orang terkasih merupakan kenangan yang tidak bisa terlupakan.

Apalagi hadiah tersebut diterimanya dengan senang hati dan bermanfaat bagi penerimanya.

Beberapa pakar menyarankan untuk memberikan hadiah yang berguna bagi orang terkasih anda.

Pemberian hadiah itu bukan tanpa sebab, agar menghindari terjadi hal yang sama atau monoton dengan sebelumnya.

Sehingga tidak ada kebosanan dan anda memahami orang yang diberi hadiah, tentunya bisa dirancang.

Berikut Bangkapos.com bagikan untuk anda ide hadiah untuk perayaan valentine seperti dilansir dari Kompas.com.

Berikan hadiah berupa pengalaman,

Bukan hanya barang Salah satu hadiah terbaik yang bisa diberikan adalah menghabiskan waktu bersama pasangan Anda.

Melakukan suatu hal bersama pasangan bukan saja bisa memberikan kebahagiaan, tetapi juga bisa meningkatkan keintiman Anda dan pasangan, kata Michael Norton and Elizabeth Dunn, penulis buku dari Happy Money: The Science of Smarter Spending.