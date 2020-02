Yuk Olahraga Calisthenics, Bentuk Tubuh Ideal

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Calisthenics merupakan salah satu olahraga yang membentuk tubuh yang proposional dan ideal.

Untuk di Bangka Belitung terbentuk komunitas PGK Calisthenics dengan coach Alex, Agung dan Oddy.

"Olahraga Calisthenics untuk di Babel belum begitu populer. Lain halnya untuk di luar komunitas Calisthenics sudah besar," ungkap Oddy didampingi Alex dan Agung, Kamis (13/2).

Menurut Oddy, Anggota PGK Calisthenics hampir 100 orang. Untuk saat ini ada sekitar 50 orang yang akif dan rutin melakukan latihan.

"Ada sekitar 80 persen olahraga Calisthenics, diikuti pelajar, " ujarnya.

Oddy mengatakan dengan olahraga Calisthenics membuat badan sehat bentuk tubuh yang proporsional.

Dijelaskan Oddy, Calisthenics merupakan olahraga ini simpel. Dimana basic gerakan adalah gymnastic dan simpel.

Adapun gerakan berupa full up, push up dan sit up. Namun dalam hal ini kata Oddy bahwa mempunyai kombinasi sesuai dengan apa yang diinginkan.

Untuk latihan, sementara menggunakan fasilitas yang ada di Taman Olahraga dan Arena Bermain Anak di Perumahan PT Timah Bukit Baru.

"Fasilitas baru kita temukan di sini, dan aksesnya bebas untuk dapat dipergunakan, " jelas Oddy.