KEJUTAN Valentine Day Ardi Bakrie ke Nia Ramadhani, Ada Cokelat, Bunga hingga Kecupan Suami

BANGKAPOS.COM - Intip romantisnya Ardi Bakrie berikan kejutan dan hadiah ke Nia Ramadhani di hari Valentine.

Bertepatan dengan Hari Valentine, Ardi Bakrie memberikan kejutan dan hadiah spesial untuk Nia Ramadhani, Jumat (14/02/2020).

Ardi Bakrie mengunggah video dirinya bersiap-siap memberikan kejutan sembari membawa hadiah untuk Nia.

@ardibakrie

Happy Valentine’s Day, Ayaaank @ramadhaniabakrie

Nothing can describe how much you mean to me... I LOVE YOU...

"Siap-siap mau kasih istriku 'Dearest: Ayank...

From someone who used to be afraid to show love,

but not anymore..." ujar Ardi Bakrie sembari membaca pesan di kotak hadiah.

Ardi Bakrie lantas pergi ke kamar.

Namun terlihat Nia Ramadhani masih tidur.