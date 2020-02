LIVE STREAMING Liga Inggris - Norwich vs Liverpool via Mola TV - Prediksi dan Line Up

BANGKAPOS.COM -- Norwich City menjamu Liverpool di Carrow Road dalam lanjutan Liga Inggris. Jika menang, Liverpool semakin jauh meninggalkan pesaingnya di daftar puncak klasemen>

Jurang luar biasa dari 55 poin memisahkan kedua belah pihak di klasemen, dengan Liverpool tampaknya akan mengakhiri 30 tahun menunggu gelar mereka sementara Norwich akan membutuhkan pelarian hebat untuk menghindari kembalinya segera ke Kejuaraan.

Sadio Mane sekarang kembali berlatih untuk Liverpool setelah absen dalam dua pertandingan liga terakhir sebelum istirahat musim dingin dengan robekan hamstring minor.

Pemain sayap Senegal diharapkan bisa bermain, meskipun ada kemungkinan Klopp bisa menyimpannya untuk perjalanan Liga Champions ke Atletico Madrid pada hari Selasa.

Meski Mane tidak main, Liverpool masih mempunyai stok pemain yang cukup banyak.

Norwich, sementara itu, dapat menyambut Ben Godfrey kembali dari suspensi setelah bek menyelesaikan larangan tiga pertandingannya.

Emiliano Buendia diperkirakan akan kembali ke lineup awal setelah diberi nama di bangku cadangan untuk bermain imbang tanpa gol dengan Newcastle United sebelum istirahat pertengahan musim, sementara pencetak gol terbanyak Teemu Pukki, yang mencetak gol di fixture terbalik, akan memimpin lini.

Norwich -- Krul; Aarons, Zimmermann, Godfrey, Byram; Tettey, McLean; Buendia, Duda, Cantwell; Pukki

Liverpool -- Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mane

