Penantian Sandy Aulia dan Suami Terbayar Setelah 11 Tahun, Lahirkan Anak Perempuan

BANGKAPOS.COM -- Artis peran Sandy Aulia telah melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan pada Rabu (12/2/2020).

Kelahiran anak pertamanya ini merupakan penantian Sandy dan pasangannya setelah melangsungkan pernikahan tahun 2011 silam.

Kabar bahagia ini dengan mudah tersebar apalagi sandi membagikannya melalui akun Instagram pribadinya, @sandyaulia.

Dia mengunggah foto memegang jari anaknya dengan menulis caption "Oh... little hands stole my heart...".

Kemudian pada unggahan kedua, Sandy berfoto dengan keluarga kecilnya.

Selanjutnya ia mengunggah foto anaknya sendiri yang terliihat tertidur dan menulis caption disampingnya mengenai mengenai si anak.

Mulai dari nama, tanggal kelahirannya, berat hingga panjang bayi tersebut.

