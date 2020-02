Putus dari Sule, Postingan Naomi Zaskia di Instagram Jadi Sorotan, Guguk Menang Banyak

BANGKAPOS.COM--Setelah kabar putusnya dengan komedian Sule, keseharian artis cantik Naomi Zaskia baru-baru ini kembali menjadi sorotan.

Model dan juga artis FTV ini, kembali menujukkan pesonanya.

Mengenakan bikini model Two-pices warna kuning mustard dipadu dengan outer putih transparan Naomi terlihat menawan ketika bermain dengan seekor anjing di tepi pantai.

Dalam unggahannya di laman Instagram pribadinya, terlihat Naomi Zaskia tanpak bergembira bermain dengan seekor anjing.

Dirinya pun tak ragu mengelus anjing tersebut.

Sontak postingan artis berhidung mancung tersebut mendapat perhatian para netizen.

Hal itu terbukti postingan Naomi bermain dengan anjing di pantai tersebut sudah disukai netizen sebanyak 36 ribu kali oleh netizen.

"When any dogs comes towards you," tulis Naomi di keterangan postingannya tersebut.