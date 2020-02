GridHEALTH Gaet Danone Galakkan Masyarakat Berinvestasi Pangan Bergizi Cegah Stunting

BANGKAPOS.COM - Malnutrisi yaitu sebuah kondisi kelebihan atau kekurangan gizi hingga kini masih menjadi perhatian dunia.

Permasalahan ini penting untuk kita sikapi bersama karena malnutrisi erat kaitannya dengan status gizi, kesehatan, hingga kecerdasan, masa depan, dan ketahanan negara.

Termasuk, dampaknya pada ancaman penyakit, baik infeksi, apalagi degeneratif, menular, juga tak terkecuali penyakit nonmenular.

Gridhealth.id bersama Danone Specialized Nutrition (SN) hari ini mengadakan Grid Health Talk dengan tema "You Are What You Eat: Investasi Pangan Bergizi untuk Masa Depan Sehat Berkualitas", dengan menghadirkan pembicara dari dunia medis dan finansial.

Kekurangan gizi pada anak berdampak secara akut dan kronis.

Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi akut akan terlihat lemah secara fisik.

Anak yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama atau kronis, terutama yang terjadi sebelum usia dua tahun, akan terhambat pertumbuhan fisiknya sehingga menjadi pendek (stunted) salah satunya.

Kondisi ini lebih berisiko bilamana masalah gizi sudah mulai terjadi sejak di dalam kandungan.

Kondisi ini tergambar dalam studi NutriPlanet yang diinisiasi oleh Danone SN Indonesia.

Vera Galuh Sugijanto, Vice President General Secretary Danone Indonesia menyatakan, "Kami percaya pada kekuatan nutrisi, untuk membuat perbedaan yang positif dan terbukti bagi kesehatan.