Warganet Prediksi Pep Guardiola Akan Pergi Setelah Manchester City Dilarang Tampil di Liga Champions

BANGKAPOS.COM - Berbagai reaksi ditunjukkan oleh penggemar Manchester City setelah klubnya mendapatkan larangan bermain di semua kompetisi level Eropa.

Manchester City mendapat larangan bermain di semua kompetisi Eropa selama dua musim oleh pihak UEFA.

Dilansir BolaSport.com dari The Sun, The Citizens telah dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan lisensi klub UEFA dan Financial Fair Play (FFP).

Tidak hanya larangan berkompetisi, Manchester City pun akan dikenakan denda sebesar 24,9 juta pound (sekitar Rp444 miliar) untuk pelanggaran tersebut.

Kabar ini memunculkan berbagai reaksi di media sosial yang menerka-nerka bagaimana kelanjutan karier Pep Guardiola bersama Man City pada musim panas nanti.

"Itu berarti Pep akan pergi pada musim panas nanti," tulis reaksi dari akun Twitter @king_farsad.