Adu Cantik Ayu Ting Ting, Nagita Slavina, Luna Maya, Syahrini di Bingkai Foto Rio Motret

BANGKAPOS.COM - Seorang fotografer profesional punya kepiawaian mengambil sudut pandang yang tepat untuk mengambil momen atau objek foto. Bagaimana jika objek foto adalah artis-artis cantik di Indonesia?

Rio Motret membagikan foto-foto karyanya. Sejumlah selebriti seperti Ayu Ting Ting, Nagita Slavina, Luna Maya, Syahrini dan Sandra Dewi berhasil diabadikan melalui frame lensa.

Fotografer Rio Wibowo atau yang akrab dikenal dengan Rio Motret tak lagi asing di dunia hiburan.

Rio kerap menjadi fotografer deretan artis tanah air.

Baru-baru ini, Rio membagikan deretan potret selebriti tanah air melalui unggahan instagramnya, @riomotret.

Rio membagikan potret beberapa artis dengan mengusung tema #BeautyInFrame.

Berikut deretan selebriti tanah air yang dipotret Rio Motret, siapa paling kece?

1. Ayu Ting Ting

Rio Motret: Ayu Ting Ting (Instagram @riomotret)

Rio membagikan foto Ayu dengan rambut panjang yang terurai dengan sentuhan wavy.

//

Ayu mengenakan gaun berwarna putih.

Pelantun lagu Sambalado tersebut tak lupa memamerkan senyum manis.

@riomotret

Ini dia kayaknya frame yang paling di tunggu2 fansnya dan paling banyak banget di request sama smua fans nya..

Diva music dangdut yang wajah cantiknya menghiasi smua acara di TV nasional. Siapa lagi kalau bukan Ayu Tingting..

siapa disini ngefans sama Ayu mana suaranyaaa?

Ibunda Bilqis Khumairah Razak tersebut lantas memberikan ucapan terima kasih pada Rio.

@ayutingting92

Aaaaa aa aku syg cinta km slamanya @riomotret

Foto Ayu Ting Ting mendapatkan lebih dari 62 ribu likes.

2. Nagita Slavina

Rio Motret: Nagita Slavina (Instagram @riomotret)

Pada potret tersebut, Nagita Slavina terlihat anggun dengan pose menyamping.

Rambut panjangnya dibiarkan terurai lurus.

Gigi menyelipkan rambutnya ke balik telinga dengan hiasan jepit rambut.

@riomotret

Well melanjutkan dr voting di post seblm nya sesuai janji aku,

sosok yg paling banyak di request akan aku post so ini lah GIGI.

Potret istri Raffi Ahmad tersebut mendapatkan lebih dari 122 likes.

3. Luna Maya

Rio Motret: Luna Maya (Instagram @riomotret)

Luna Maya tampak anggun dengan tatapan mata tajam dan rambut yang terurai.

@riomotret

Beauty in frame no 5 @lunamaya

Nahhhh Karena banyak banget yang request Queen of the moon Luna Maya,

Mantan kekasih Ariel Noah tersebut memberikan emoji hati di unggahan Rio.

Potret Luna Maya mendapatkan lebih dari 99 ribu likes.

4. Syahrini

Rio Motret: Syahrini (Instagram @riomotret)

Rio membagikan foto Syahrini saat pernikahannya dengan Reino Barack.

Syahrini terlihat berpose dengan membelakangi kamera dan menolehkan kepalanya ke samping.

Tak lupa, pelantun lagu Sesuatu tersebut juga memamerkan senyum manis.

@riomotret

Last but not least.. Frame terakhir, ini yg paling banyak sekali di request

dan di cari sama penggemar nya baik di komen mau pun Dm berarti fans nya banyak nih...

Dia Seorang Entertainer sejati yang multitalenta selain cantik,

punya suara yg merdu, dia jg pandai menghibur pemirsa dengan jargon2 lucu nya

& dia jg memiliki banyak bisnis.

Selain memiliki sifat perfectionist dia juga concern akan menjaga kecantikannya.

Foto ini adalah foto fav ak selama memotret Incess, Inilah frame ke 36 Incess Marimar Syahrini @princessyahrini

Unggahan Rio tersebut lantas mendapatkan komentar dari Syahrini.

@princessyahrini

@adisurantha @rama_jee @riomotret @syh55 Hentikkaaannn Adegan Duduk Ituuhhhhh Melajuulaaahhhhhhhh

@princessyahrini

@riomotret Sergiooooooooo I Love You

Potret Syahrini mendapatkan lebih dari 51 ribu likes.

5. Sandra Dewi

Rio Motret: Sandra Dewi (Instagram @riomotret)

Sandra Dewi tampak anggun dengan rambut panjang tergerai.

Istri Harvey Moeis tersebut mengenakan gaun berwarna gold dengan kerah leher tinggi.

@riomotret

Siapa yang setuju kalau Beauty in frame ke 7 utk Cinderela nya Indonesia yang super baik hati,

yaitu cici Sandra Dewi.

Ibu dua anak tersebut kemudian memberikan ucapan terimakasih di unggahan Rio Motret.

@sandradewi88

Aw thank you @riomotret

Potret Sandra Dewi mendapatkan lebih dari 101 likes.

(TribunStyle.com - Yuliana Kusuma)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Rio Motret Bagikan Potret Ayu Ting Ting, Nagita Slavina, Luna Maya & Syahrini, Siapa Paling Kece?

Penulis: Yuliana Kusuma Dewi

Editor: Agung Budi Santoso